THL: Kolmelta päivältä raportoitu 22 217 uutta koronatartuntaa

Suomessa on raportoitu 22 217 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Luvussa ovat mukana viikonlopun aikana raportoidut tartunnat.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 108 087 koronatartuntaa, mikä on 47 763 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Sairaalahoidossa on THL:n tietojen mukaan 701 koronapotilasta, mikä on 29 enemmän kuin perjantaina. Heistä tehohoidossa on 63 potilasta, mikä on kaksi enemmän kuin perjantaina.

Koronaan liittyviä uusia kuolemantapauksia on vahvistettu 29.