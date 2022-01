Koronaviruksen ilmaantuvuus yhä nousussa – sairaalahoidossa on 701 koronapotilasta, joista tehohoidossa on 63 potilasta

Sairaalahoidossa on THL:n tietojen mukaan 701 koronapotilasta, mikä on 29 enemmän kuin perjantaina. Lehtikuva / Vesa Moilanen

Suomessa on raportoitu 22 217 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Luvussa ovat mukana viikonlopun aikana raportoidut tartunnat.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 108 087 koronatartuntaa, mikä on 47 763 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

THL on kuitenkin korostanut, etteivät tartuntaluvut ole täysin vertailukelpoisia aiemmin seurattuihin lukuihin, sillä kaikille koronaoireisille ei enää suositella viralliseen testiin menemistä, jos siihen ei ole erityistä syytä.

Yhteensä Suomessa on todettu pandemian aikana runsaat 393 000 koronavirustartuntaa.

Sairaalahoidossa on THL:n tietojen mukaan 701 koronapotilasta, mikä on 29 enemmän kuin perjantaina. Heistä tehohoidossa on 63 potilasta, mikä on kaksi enemmän kuin perjantaina.

Koronaan liittyviä uusia kuolemantapauksia on vahvistettu 29. Yhteensä koronaan liittyviä kuolemia on todettu Suomessa 1 753.

Koronaviruksen valtakunnallinen ilmaantuvuus on yhä nousussa. Ilmaantuvuusluku on nyt 1 986 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti. Edellisellä kahden viikon jaksolla ilmaantuvuusluku oli 1 109.

Koronarokotteen kolmannen annoksen on Suomessa saanut nyt 1,9 miljoonaa ihmistä eli 40,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo.

Määrä on kasvanut eilisestä runsaalla 43 000:lla. Kolmesti rokotettujen osuus koko väestöstä on nyt 35,5 prosenttia.

Toisen annoksen ottaneita on vajaat 4,1 miljoonaa, noin 84,8 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Kahdesti rokotettujen osuus koko väestöstä on THL:n mukaan nyt 74,6 prosenttia.