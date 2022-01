Yle: Kahdesti rokotettuja on joutunut Uudellamaalla teholle koronan vuoksi selvästi aiempaa enemmän – HUSin Ruotsalainen: Kolmansilla annoksilla kiire

Pääosin kaikilla viime viikolla tehohoitoon joutuneilla kaksi kertaa rokotetuilla on ollut apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mukaan jokin perussairaus ja toisen annoksen saamisesta on kulunut jo pitkä aika.

Sanne Katainen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kiirehtisi kolmansien rokoteannosten antamista riskiryhmille. Samaa mieltä on HUSin apulaisylilääkäri.

Kahdesti rokotettuja on joutunut Uudellamaalla viime viikolla huomattavasti aiempaa enemmän tehohoitoon. Asia käy ilmi HUSin viikottaisesta tilannekatsauksesta, kertoo Ylelle HUSin infektiosairauksien apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

"Meilahden ja Jorvin teho-osastoilla viime perjantaina koronaviruksen vuoksi hoidossa olleista potilaista 39 prosenttia oli saanut kaksi rokoteannosta", sanoo Ruotsalainen.

Kaikkiaan tehoilla oli hoidossa parikymmentä koronapotilasta. Rokotettujen määrä oli poikkeuksellisen korkea edeltäviin viikkoihin ja kuukausiin nähden.

Tähän asti rokotettuja on ollut tehohoitoa saavista alle 10 prosenttia. HUS raportoi koko viime syksyn, että suuri osa teholle joutuneista on ollut rokottamattomia.

"Tehohoidossa on ollut vain yksittäisiä kaksi kertaa rokotettuja potilaita. Valtaosa potilaista on ollut rokottamattomia. Siinä mielessä tämä on selvä nousu ja kertoo siitä, että virusta on nyt paljon liikkeellä", sanoo apulaisylilääkäri Ruotsalainen.

Pääosin kaikilla viime viikolla tehohoitoon joutuneilla kaksi kertaa rokotetuilla on ollut Ruotsalaisen mukaan jokin perussairaus ja toisen annoksen saamisesta on kulunut jo pitkä aika. Tehohoidossa olevat aikuispotilaat olivat iältään 20–60-vuotiaita.

Rokotettujen joutuminen teholle johtuu Ruotsalaisen mukaan toisen annoksen antaman suojan hiipumisesta ja siitä, että riskiryhmillä on nyt vaikean epidemiatilanteen takia suuri riski saada tartunta ja joutua vakavan taudin takia myös tehohoitoon.

"Minusta tässä epidemiatilanteessa kolmannen annoksen ottamisella on kiire", sanoo Ruotsalainen.

Ylen uutinen:

Kahdesti rokotettuja joutunut teholle koronan vuoksi selvästi aiempaa enemmän – HUSin Ruotsalainen: Kolmansilla annoksilla kiire