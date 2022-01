Marin: Nykyisiä koronarajoituksia jatketaan helmikuun puoliväliin – poikkeuksena lasten ja nuorten ryhmäharrastukset

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi hallituksen uusista koronalinjauksista Säätytalolla käytyjen neuvottelujen jälkeen. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Nykyisiä koronarajoitustoimia jatketaan helmikuun puoliväliin eli noin kahdella viikolla, ilmoitti pääministeri Sanna Marin (sd.). Marin kertoi asiasta hallituksen neuvottelujen päätteeksi.

Poikkeuksen muodostavat lasten ja nuorten ryhmäharrastukset. Niitä koskevasta rajoitussuosituksesta luovutaan tammikuun lopulla. Lisäksi korkeakouluissa voidaan siirtyä hybridimalliseen opetukseen, jossa on etäopetuksen lisäksi lähiopetusta.

"Kannamme huolta näiden nuorten tilanteesta, jotka ovat joutuneet korkeakoulutuksen piirissä olemaan todella etäopetuksessa", Marin sanoi.

Myös sisärajavalvontapäätöksistä luovutaan tuolloin. Marin mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL katsoo, että rajoitustoimesta on tässä vaiheessa enää hyvin vähän hyötyä.

"Rajoituskokonaisuutta ja strategiaa tullaan päivittämään seuraavan kahden viikon ajan. Saamme vastauksia siitä, mistä rajoitustoimista on mahdollista luopua ensimmäisenä, esimerkiksi millä tavoin yleisötilaisuuksia on mahdollista avata, millä tavoin ravintolarajoituksista voidaan pikku hiljaa luopua. Tavoitteena on tietenkin se, että koronapassi tulee uudelleen käyttöön."

Koronapassia koskevaa lainsäädäntöä on määrä uusia, jolloin passista tulee itsenäinen työkalu eikä niinkään väline rajoituksista vapautumiselle. Hallitus keskusteli Marinin mukaan myös siitä, olisiko syytä siirtyä rokotepassin käyttöön.

"Valmistelutyö on vielä kesken, ja tähän liittyy juridisia haasteita", Marin totesi.

Esillä on muun muassa koronan sairastaneiden ihmisten oikeusturva, josta voi tulla ongelma, jos heillä ei ole taudista virallista lääkärintodistusta. Lisäksi palvelujen piiriin on päästävä myös sellaisten ihmisten, jotka syystä tai toisesta eivät ole saaneet rokotuksia.

"Hallituksen tahtona on kyllä edetä rokotuspassin suuntaan, mutta voi olla, että tämä on Suomen perusoikeuksien näkökulmasta haasteellista", Marin sanoi.

Tilanne terveydenhuollon puolella todettiin Marinin mukaan edelleen vakavaksi. THL arvioi, että tautihuippu nähtäisiin tammi-helmikuun vaihteessa.

"Silloin helmikuun puolivälissä olisi mahdollista lähteä rajoituksia purkamaan. Mutta tilanne elää koko ajan ja voi myös muuttua."

Marinin mukaan hallitukselle ei ole esitetty valmiuslain aktivointia eikä hallitus ole siitä keskustellut. Toistaiseksi sille ei ole tarvetta, hän sanoi.

Pääministerin mukaan vielä ei ole myöskään mahdollista arvioida, milloin korona voitaisiin poistaa yleisvaarallisten tautien listalta.

Yleisohje kansalaisille on sama kuin ennen, hän totesi.

"Noudattakaa yleistä varovaisuutta ja ottakaa rokotteet. Ottakaa kolmannet rokotteet. Vaikka omikronvirusmuunnos on onneksi lievempi monille ihmisille, se on edelleen vakava ja voi johtaa sairaalahoitoon, mikäli rokotesuoja ei ole riittävä."

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) arvioi hallitukselle antamassaan lausunnossa, että koronaepidemian hoidossa käytetty strategia tartuntojen testaamisesta ja jäljityksestä ei enää suuressa osassa maata pysty hidastamaan tartuntojen leviämistä.