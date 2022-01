THL: Raskaus altistaa vakavalle koronavirusinfektiolle – "ennenaikaisen synnytyksen todennäköisyys kasvaa"

Sikiöllä on myös hieman suurentunut kohtukuoleman riski, jos raskaana oleva nainen on saanut koronavirusinfektion.

THL kertoo lisänneensä raskaana olevat vakavalle koronavirustaudille altistavien sairauksien tai tilojen listalle.

Raskauden on todettu lisäävän naisen riskiä sairastua vakavaan koronavirusinfektioon. Samalla se nostaa sairaala- ja tehohoidon tarvetta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo tiistaina julkaisemassaan tiedotteessa.

"Jos raskaana oleva saa koronatartunnan, ennenaikaisen synnytyksen todennäköisyys kasvaa. Koronatauti lisää myös veritulppien riskiä, joka on raskaana olevilla jo ennestään suurempi kuin muilla", kertoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Riskiryhmään kuuluvat kaikki raskaana olevat. THL on tehnyt riskiryhmien listauksen Kansallista rokotusasiantuntijaryhmää (KRAR) kuullen. Lista pohjautuu lääketieteelliseen riskin arviointiin.

Tieto koronaviruksen ja rokotusten vaikutuksista raskaana olevalle, sikiölle sekä syntyneelle lapselle on merkittävästi lisääntynyt.

Lisäksi omikronvariantin leviäminen sekä vaikeutunut epidemiatilanne vahvistavat koronarokotteiden merkitystä myös raskaana oleville, THL:n tiedotteessa todetaan.

Sikiöllä on myös hieman suurentunut kohtukuoleman riski, jos raskaana oleva nainen on saanut koronavirusinfektion. Raskauden aikaisen koronainfektion on todettu lisäävän myös vastasyntyneen riskiä joutua sairaala- tai tehohoitoon.

Raskaana oleva voi ottaa THL:n mukaan koronarokotteen missä tahansa raskauden vaiheessa.

"Jo julkaistut tutkimukset rokotteen laajasta käytöstä raskaana olevilla naisilla eri maissa eivät anna viitteitä erityisistä raskaana olevaa tai kehittyvää sikiötä koskevista turvallisuushuolista", Nohynek kertoo.

Myöskään raskauden yrittämistä tai hedelmällisyyshoitoja ei tarvitse siirtää koronarokotuksen vuoksi.