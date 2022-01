Tänään raportoitu lähes 8 400 uutta koronatartuntaa – kahden viime viikon aikana lähes 47 000 tartuntaa aiempaa enemmän

Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 113 000 tartuntaa, mikä on melkein 47 000 enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Suomessa on raportoitu lähes 8 400 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 113 000 tartuntaa, mikä on melkein 47 000 enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Kahden viime viikon aikana raportoitujen tapausten ilmaantuvuusluku on noin 2 000 sataatuhatta asukasta kohti. Aiemmalla kahden viikon jaksolla luku oli noin 1 200.

Kaikkiaan Suomessa on todettu koko koronavirusepidemian aikana melkein 408 000 tautitapausta.

Uusia covid-19-tautiin liittyviä kuolemantapauksia on vahvistettu yksi. Kaikkiaan Suomessa on raportoitu tähän mennessä 1 762 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, THL kertoo.

Suomessa on sairaalahoidossa koronan vuoksi tällä hetkellä 718 ihmistä, joista 64 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa on 37 ihmistä enemmän kuin maanantaina, jolloin luvut viimeksi päivitettiin. Tehohoidossa olevien määrä on maanantaista kasvanut kahdella.