THL: Uusia koronatartuntoja raportoitu lähes 8 400

THL kertoo, että uusia koronavirustartuntoja on raportoitu 8 368. Lehtikuva / Vesa Moilanen

Suomessa on raportoitu 8 368 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Koronaviruksen ilmaantuvuus on yli 2 000 tartuntaa sataatuhatta ihmistä kohden kahdessa viikossa.

Koronatartuntoja on rekisteröity Suomessa pandemian aikana yhteensä runsaat 416 000.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu 28. Koronakuolemia on kirjattu Suomessa tähän mennessä yhteensä 1 790. Kahden viime viikon aikana maassa on kuollut koronaan liittyvistä syistä 158 ihmistä, heistä valtaosa yli 70-vuotiaita.

Sairaalahoidossa on nyt koronan takia Suomessa 299 ihmistä, tehohoidossa on puolestaan 61 ihmistä. Noin viidesosa tällä hetkellä sairaalahoidossa olevista on hoidossa muusta syystä kuin koronatartunnan vuoksi.