Britannian laukkaava inflaatio iskee kipeästi pienituloisiin – ruokajakeluissa odotetaan avun tarpeen kasvavan selvästi tänä vuonna

Pienituloiset perheet ovat senkin takia ahtaalla, että hallitus on lakkauttanut ylimääräiset tuet ja palauttanut tukitason koronaepidemiaa edeltäneelle tasolle.

Viime vuoden aikana ruokajakelussa lahjoitettiin kaikkiaan 165 tonnia ruokaa. Avustuksina annetaan myös esimerkiksi vessapaperia. LEHTIKUVA/AFP

Englannin itäosassa sijaitsevan Colchesterin ruokapankki on asettunut suureen ulkoilmakauppakeskukseen vastapäätä McDonald'sia ja elektroniikkakauppaa. Samalla kun ympärillä hyörii kaupankäynti, valmistautuvat ruokapankin vetäjät ennätysvuoteen, kun laukkaava inflaatio saa yhä useamman britin turvautumaan leipäjonoihin perheensä ruokkimiseksi.

Viime vuoden aikana ruokajakelussa lahjoitettiin kaikkiaan 165 tonnia ruokaa, ja ruokapaketteja jaettiin yhteensä 17 000 ihmiselle. Tälle vuodelle ennakoidaan vielä suurempia lukuja, sillä Britannian inflaatio on kiihtynyt nopeimmilleen 30 vuoteen ja ylsi joulukuussa 5,4 prosenttiin.

"Me jaamme todennäköisesti ruokaa 20 000 ihmiselle tänä vuonna. Jos tilanne vielä pahenee, voi avun tarvitsijoiden määrä olla 25 000. Pahimmissa arvioissamme heitä voi olla jopa 30 000", laskee ruokapankin vetäjä Mike Beckett.

Hyväntekeväisyysjärjestö Trussell Trustin ylläpitämä ruokajakelu saa 95 prosenttia jakamistaan tuotteista supermarketeissa käyviltä asiakkailta, jotka ostavat ja lahjoittavat säilykkeitä ja kuivatuotteita keräyspisteisiin. Hankala taloustilanne merkitsee kuitenkin, että monet aiemmin lahjoituksia tehneistä ihmisistä joutuvat nyt itse hakemaan apua.

"Yleensä minä panen jotakin ruokajakelun keräykseen, mutta nyt joudun itse hakemaan apua täältä, kertoo 45-vuotias Heidi, joka ei halunnut kertoa sukunimeään.

Heidi sanoo lämmityskulujensa ja muiden menojen nousseen tuntuvasti. Hän kertoo joutuvansa valitsemaan kotinsa lämmittämisen ja ruuan ostamisen välillä.

"Sähkö on yhä kalliimpaa. Käytän siihen varmaan 80 puntaa (95 euroa) kuukaudessa", kun viime vuonna meni 40–50 puntaa, hän kertoo.

Trussell Trustilla on eri puolilla Britanniaa yhteensä 1 200 ruokajakelua. Kolmelle päivälle mitoitettua hätäapupakettia hakevien ihmisten määrä on sen mukaan noussut yli 2,5 miljoonaan vuonna 2020.

Brittiläinen ruokabloggaaja ja köyhien puolesta kampanjoiva aktivisti Jack Monroe kertoo, että viralliset inflaatioluvut eivät kerro läheskään koko totuutta kuluttajahintojen noususta. Hän kertoo Twitter-ketjussa, että monet edulliset peruselintarvikkeet ovat kallistuneet selvästi virallista lukua enemmän. Supermarketin halvin puolen kilon pastapakkaus maksoi vuosi sitten 0,29 puntaa, mutta hinta on nyt noussut 0,70 puntaan. Korotus on 141 prosenttia. Halvin riisi maksoi aiemmin 0,45 puntaa kilon pakkauksesta. Nyt puolen kilon pakkaus maksaa punnan.

"Tämä on 344 prosentin hinnankorotus, joka iskee pahiten köyhimpiin ja haavoittuvimpiin talouksiin. Tapamme mitata inflaatiota on perustavanlaatuisesti vääristynyt – se ei lainkaan ota huomioon todellisia hinnankorotuksia, jotka iskevät pahiten minimipalkalla eläviin, nollatuntilaisiin, ruokajakelujen asiakkaisiin ja miljooniin muihin", Monroe kirjoitti.

Samalla kauppaketjut ovat jättäneet monien kalliimpien tuotteiden hinnat ennalleen. Erään kauppaketjun valmisruoka-annos maksaa edelleen saman 7,50 puntaa kuin kymmenen vuotta sitten, Monroe huomauttaa. Aterian hinta olisi 28,50 puntaa, jos sitä olisi nostettu yhtä paljon kuin halvin riisi on kallistunut.

Observer-lehteen kirjoittamassaan artikkelissa Monroe kertoo, että supermarketit ovat karsineet kaikkein halvimpien tuotteiden valikoimaa. Hän sanoo olevansa mukana uutta kuluttajahintaindeksiä kehittävässä hankkeessa, jonka on määrä antaa oikeampi kuva pienituloisten kohtaamasta inflaatiosta.

Ruokapankkia vetävä Beckett vahvistaa Monroen arvion halvimpien elintarvikkeiden kallistumisesta.

"Miten sitten inflaatiota mitataankaan, se ei oikeasti kerro halvimpien tuotteiden kallistumisesta. Hinnat nousevat sadoilla prosenteilla."

Pienituloiset perheet ovat senkin takia ahtaalla, että hallitus on lakkauttanut ylimääräiset tuet ja palauttanut tukitason koronaepidemiaa edeltäneelle tasolle.

Beckett kertoo, että ennätysvuonna 2020 peräti 42 prosenttia ruokajakelun asiakkaista oli lapsia.

"Ihmiset tulevat ja kertovat, että he ovat istuneet 20 minuuttia tai tunnin autossaan keräämässä rohkeutta tulla sisälle. He eivät ikinä olisi uskoneet joutuvansa turvautumaan ruokajakeluun. Mutta muuta ratkaisua ei ole, jos he haluavat ruokkia lapsensa."

Köyhyyttä vastaan taisteleva hyväntekeväisyysjärjestö Joseph Rowntree Foundation kertoi raportissaan äskettäin, että lasten heikolla ravitsemuksella on yhteys moniin terveysongelmiin, kuten astmaan ja masennukseen.

"Heikko ravinto haittaa lapsen fyysistä, kognitiivista ja emotionaalista kehitystä. Huonosta ravitsemuksesta kärsivien talouksien aikuiset kärsivät useammin reumatismista, astmasta, diabeteksesta ja mielenterveyden sairauksista", todetaan järjestön köyhyysraportissa.

Raportin mukaan Britannian sosiaaliturvajärjestelmä on rakennettu siten, että se suoraan pahentaa ruokaturvattomuutta ja lisää tarvetta käyttää ruokapankkeja. Esimerkiksi muiden sosiaalitukien korvaajaksi kehitettyä Universal Credit -yleistukea voi alkaa saada vasta viiden viikon odotusajan jälkeen.

Talven väistyminen ei tänä vuonna ole tuomassa helpotusta, sillä elinkustannuksiin on huhtikuussa luvassa mittava korotus. Sosiaaliturvamaksut nousevat ja kotitalouksien energiamenojen ennakoidaan nousevan jopa 50 prosenttia, kun energialle säädettyä maksimihintaa nostetaan.

Entisen pääministeri Tony Blairin perustama tutkimusinstituutti on laskenut, että ellei hallitus pehmennä iskua, ovat brittien kotitaloudet menettämässä käytettävissä olevista tuloistaan keskimäärin 56 puntaa (67 euroa) kuukaudessa.

Luvassa on lisää veronkiristyksiä, joita tarvitaan paikkaamaan koronan pahasti runtelemaa julkista terveydenhuoltoa. Seuraus on, että entistä useampi Britannian kotitalouksista kärsii vastaisuudessa köyhyydestä.

Colchesterissa ruoka-apua hakenut Heidi kertoo, että aiempaa selvästi useammat ihmiset ovat joutuneet hakemaan tukea.

"Kaikkien pitäisi panna jotakin keräyskoreihin. Koskaan ei tiedä, milloin joutuu tähän tilanteeseen. Ja minä en todellakaan olisi ikinä uskonut itse joutuvani siihen", Heidi sanoo.