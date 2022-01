Koronaepidemian huippu voi olla joillakin Suomen alueilla jo ohi, arvioi THL:n Helve – asiantuntijoiden mielestä koronarajoituksia on syytä purkaa alueellisesti

LEHTIKUVA / MIKKO STIG

THL:n ylilääkäri Otto Helve sanoi tiedotustilaisuudessa, että epidemiatilanteessa on tuntuvia eroja maan sisällä.

Koronaepidemian huippu saattaa olla Suomessa joillakin alueilla jo ohitettu, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Otto Helve tänään tiedotustilaisuudessa.

"Tehohoitoon joutuneiden koronapotilaiden määrässä tapahtui viimeisen viikon aikana selvä lasku", kertoi puolestaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

Sairaalahoidossa koronaviruksen takia on yhteensä 674 potilasta, joista 48 on tehohoidossa.

Koronan tartuntapaine jatkuu hänen mukaansa Suomessa edelleen suurena, mutta sairastumiset näyttävät olevan lievempiä kuin ne olivat aiemmin.

Helve sanoi, että kun koronarajoituksia aletaan purkaa, se on syytä tehdä alueellisesti. Näin on hänen mukaansa syytä toimia, koska epidemia on eri vaiheissaan eri osissa maata.

"Päätöksentekijöitä rajoitusten purkamisessa ovat kunnat ja aluehallintovirastot", muistutti puolestaan sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Taneli Puumalainen. Hallituksen rooli on hänen mukaansa suositusten antaminen.

Voipio-Pulkin mukaan on epärealistista olettaa, että koko koronapandemia olisi Suomessa ohi siinä vaiheessa kun omikronmuunnoksen epidemia laantuu.

Koronaan liittyvien kuolemien määrässä on Suomessa ollut pientä kasvua, mutta koronarokotukset suojaavat silti myös omikronmuunnosta vastaan vakavalta taudilta hyvin. Näin arvioi sosiaali- ja terveysministeriön johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki tiedotustilaisuudessa.

Hän painotti, että suuri osa koronaan liittyvistä syistä kuolleista on edelleen ollut iäkkäitä.

Terveydenhuollon asiantuntijat ovat arvioineet, että omikronmuunnos pystyy kiertämään rokotesuojaa. Omikronin on katsottu olevan tarttuvampi kuin aiemmat koronavariantit, mutta sen aiheuttamat sairastumiset ovat keskimäärin lievempiä kuin aiemmat muunnokset ovat aiheuttaneet.

Suomessa raportoitiin torstaina 6 271 uutta koronavirustartuntaa.

Koko epidemian aikana tartuntoja on todettu Suomessa yhteensä 470 665. Ilmaantuvuusluku on nyt 1 963 viimeisen kahden viikon seurantajakson aikana.