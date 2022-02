THL: Uusia koronatartuntoja raportoitu Suomessa 8 038, sairaalahoidossa 655 tartunnan saanutta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo tuoreet koronaluvut päivittäin. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Suomessa on raportoitu 8 038 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Raportoitujen koronatartuntojen määrä ei enää kuvaa todellista tartuntamäärää, sillä kaikkia sairastuneita ei enää virallisesti testata.

Koko koronavirusepidemian aikana Suomessa on vahvistettu kaikkiaan noin 501 000 tautitapausta.

Kahden viime viikon aikana raportoitujen tapausten ilmaantuvuus on 1 654 sataatuhatta asukasta kohden.

Sairaalahoidossa on THL:n mukaan 655 koronatartunnan saanutta potilasta, joista tehohoidossa on 37 potilasta. Tehohoidossa olevien potilaiden määrä on pienentynyt maanantaista 13:lla, mutta muiden koronatartunnan saaneiden potilaiden määrä on pysynyt lähes samana.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu maanantain jälkeen 22. Yhteensä koronaan liittyviä kuolemia on raportoitu Suomessa 2 012.