Lumiukko muutti lumen ja jään kaupunkiin – ukolla ei ole aiemmin ollut kotikaupunkia Suomessa

Lari Lievonen

Lumiukkoja tullaan Kemin hallinto- ja kehitysjohtaja Jukka Vilenin mukaan näkemään jatkossakin Kemin ulkopuolella.

Kemiin on muuttanut uusi, suhteellisen viileä asukas. Kaupunki on nimittäin julistautunut lumiukon kotikaupungiksi.

"Toki lumiukkoja varmasti vielä jatkossakin Kemin ulkopuolelta löytyy", naureskelee Kemin hallinto- ja kehitysjohtaja Jukka Vilen.

Vilenin mukaan idea lumiukon nostamisesta Kemin viestinnän keskiöön nousi esille muutama vuosi sitten Vihreä Kemi -hankkeen aikana, jolloin kunnalle hankittiin ympäristösertifikaatti. Vähälumiset talvet aiheuttivat huolta lumiukon tulevaisuudesta.

"Jotakin täytyi tehdä, että lumiukko säilyisi tulevillekin sukupolville."

Lumiukko otettiinkin heti alkuun kiinteäksi osaksi kaupungin viestintää. Idean jalostuessa kemiläiset alkoivat miettimään, missä lumiukko oikein asustelee.

"Toki hän on kaikkialla, mutta missä on hänen kotinsa?"

Asiaa selvitettyään he huomasivat, ettei lumiukolla ole Joulupukin tapaan varsinaista kotikaupunkia Suomessa. Niinpä kemiläiset toivottivat porkkananenäisen hahmon tervetulleeksi Kemiin.

Kemi on jo aikaisemmin tituleerannut itseään markkinoinnissa lumen ja jään kaupunkina. Kaupungissa on jo vuodesta 1996 rakennettu joka vuosi matkailun vetonaulaksi muodostunut Kemin lumilinna, joka ylsi ensimmäisenä rakennusvuonaan aina Guinnessin ennätystenkirjaan asti maailman suurimpana lumilinnana. Vuodesta 2019 lähtien linna on ollut auki vuoden ympäri.

Jatkossa jäisestä palatsista muodostuu uusi koti kaupungin uudelle maskotille.

"Lumiukko voi asustella kesän turvassa lumilinnassa ja lähteä sieltä sitten seikkailemaan ympäri maailmaa.

Lumilinnasta lumiukko voi piipahtaa myös Kemin kesätapahtumissa, toki varsin pikaisesti. Tapahtumien lumiukkoa ei suinkaan ole tarkoitus veistää joka kerta samasta muotista. Hahmon hienous piilee Vilenin mukaan juurikin siinä, että se taipuu moneksi.

"Lumiukkohan voi olla vaikka kyljellään. Riemu syntyy juuri siitä, että jokainen voi itse tehdä lumiukosta juuri sen näköisen kuin haluaa."

Ensiesiintymisensä kemiläisenä lumiukko tekee VIlenin mukaan jo tulevana viikonloppuna kaupungin ja partiolaisten yhteisessä teematapahtumassa.

