Alle 60-vuotiailla rokottamattomuus lisää edelleen merkittävästi riskiä kuolla koronaan – iäkkäälle lievempikin virusmuunnos voi olla kohtalokas

Alle 60-vuotiailla rokottamattomuus on edelleen merkittävin riskitekijä kuolla koronaan. Lehtikuva / Heikki Saukkomaa

Suurin riskitekijä koronavirukseen liittyvissä kuolemantapauksissa on edelleen ikä, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) infektiotautien ja rokotusten seurannan ja arvioinnin tiimipäällikkö, ylilääkäri Tuija Leino STT:lle. Se ei ole muuttunut epidemian aikaan mihinkään, vaikka omikronmuunnos aiheuttaisikin lievempää tautia.

"Nyt on paljon infektioita, ja vaikka kuoleman riski on ikääntyneelläkin pienempi kuin delta-aallon aikana, tartuntoja on nyt niin paljon, että myös kuolemia valitettavasti tulee. Vaikka omikron on lievempi, koronapandemia on ollut kaiken kaikkiaan vakava juuri iäkkäille. Eli lievempikin variantti voi silti olla kohtalokas ikääntyneelle, ja etenkin rokottamattomalle ikääntyneelle."

Rokottamattomien ikääntyneiden riski kuolla koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on rokotettuja paljon korkeampi, mutta tästä huolimatta isompi osa nykyisistä ikääntyneiden koronavirukseen liittyvistä kuolemantapauksista tapahtuu rokotetuille.

"Tämä johtuu siitä, että rokottamattomia ikääntyneitä on hyvin vähän", Leino sanoo.

Alle 60-vuotiailla rokottamattomuus on edelleen merkittävin riskitekijä kuolla koronaan.

Tässä ikäryhmässä koronavirukseen liittyvistä kuolemantapauksista 88 prosenttia on tapahtunut rokottamattomille, neljä prosenttia kerran rokotetuille ja kahdeksan prosenttia kahdesti rokotetuille. Lukemat on laskettu siitä lähtien, kun rokotuksia on ollut saatavilla eli joulukuusta 2020 alkaen.

"Alle 60-vuotiaina kuolleissa ei ole yhtään kolmesti rokotettua", Leino sanoo.

Kun puhutaan samasta ikäryhmästä, koko epidemian aikana noin 53 prosentilla on ollut jokin vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus.

"Eli sairauksien osuus nyt ja aikaisemmin on pysynyt samana. Rokottamattomuuden merkitys on edelleen suurin", Leino sanoo.

Yhteensä koronaan liittyviä kuolemia oli torstaina raportoitu Suomessa 2 041. Onko korona selkeä kuolinsyy, vai onko odotettavissa, että kuolinsyyksi tai rinnakkaiseksi kuolinsyyksi tarkentuu jokin muu?

"Meille ei kerry tästä tietoa. Varmasti mukana on henkilöitä, jotka ovat kuolleet muuhun syyhyn", Leino sanoo.

Koronaviruksen omikronmuunnos leviää edelleen varsin vauhdikkaasti, vaikka tautihuipun onkin arvioitu olevan takana. Leinon mukaan kuolemantapaukset tulevat vielä varmasti lisääntymään.

Rajoitusten arvioinnin kannalta kuolemantapaukset näkyvät kuitenkin viiveellä tilastoissa. Kuolemantapaukset tulevat nousemaan vielä senkin jälkeen, kun epidemia on jo kääntynyt laskuun, Leino sanoo.

"Kuolemien lukumäärää sinällään ei voida käyttää rajoitusten määrittelyssä. Jos odotetaan, että kuolemat lähtevät laskuun, niin ne tulevat aika pitkän ajan päästä näkyviin tilastoihin. Rajoitusten purkua tulee määritellä tartuntojen ja sairaalakapasiteetin pohjalta", hän sanoo.

Hänen mukaansa kuolemantapauksien määrään vaikuttaa eniten se, miten hyvin vanhukset saadaan pidettyä suojassa ja rokotettua.

"Niin kauan kuin kotihoidossa ja vanhainkodeissa pystytään estämään tartuntoja, kuolemantapauksia tulee vähän", Leino sanoo.