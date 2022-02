Uusia koronatartuntoja raportoitu miltei 7 000, tehohoidossa 33 koronapotilasta

Vvirallisista lukemista puuttuvien tartuntojen määrä on huomattava. Lehtikuva / Markku Ulander

Suomessa on raportoitu 6 952 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Luku ei kuvaa todellista tartuntamäärää, sillä kaikkia sairastuneita ei enää virallisesti testata ja tiedonsiirto-ongelmien vuoksi tapauksia voi puuttua.

Johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) huomautti eilen tiedotustilaisuudessa, ettei päivä- ja viikkokohtaisia tartuntalukuja kannata kovin tarkkaan seurata, sillä virallisista lukemista puuttuvien tartuntojen määrä on huomattava.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu 17. Yhteensä koronaan liittyviä kuolemia on raportoitu Suomessa 2 058.

Koronavirustartunnan saaneita potilaita on sairaalahoidossa yhteensä 654. Heistä tehohoidossa on 33.

Eilisessä tiedotustilaisuudessa THL:n ja STM:n edustajat huomauttivat, että koronaepidemian iso kuva on muuttunut. Koronaviruksen määrä Suomen jätevesissä on kääntynyt laskuun usean viikon ajan jatkuneen nousevan trendin jälkeen. Omikronaallon valtakunnallinen kehitys on tietoon tulleiden tartuntojen valossa tasaantunut tai jopa pysähtynyt, ja lisäksi koronasta johtuva tehohoidon tarve on selvässä laskussa.

Merkittävimmät terveysriskit kohdistuvat THL:n ja STM:n mukaan yhä pienenevään rokottamattomaan väestöön ja heihin, joilla ei ole riittävää suojaa koronatartunnan vakavia seuraamuksia vastaan. Tartuntoja havaitaan paljon myös rokotetuilla henkilöillä, mutta rokotusten teho vakavaa tautia vastaan on erittäin hyvä.