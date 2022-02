MT 100 vuotta sitten: Karanteenille vahva suositus ja viljan kuivaaminen kunniaan

Kansallisarkisto

Maaseudun Tulevaisuus 4.2.1922.

Karanteeni on tarpeellinen.

Kellomäen karanteeniaseman lääkärillä puheenvuoro.

Kellomäen karanteeniaseman lääkärin, tri Grönlundin lääkintöhallitukselle lähettämien tietojen mukaan on bolshevikkikuriirien ja diplomaattien laskeminen Suomeen ilman karanteenia nykyisin erittäin vaarallista, sillä mainitussa karanteenissa on todettu kaikkiaan n. 1,300:n Venäjältä tulleen henkilön sairastaneen jotakin tarttuvaa tautia. Heistä 17 on ollut pilkkukuumeen saastuttamia.

Viljan kuivaaminen

Viljan kuivaamisen merkitystä maataloudessa on jo useampia kertoja selostettu, mutta näyttää kuitenkin siltä kuin ei vieläkään olisi kyllin tunnettua, mitä huomattavia etuja ja taloudellista voittoa johtuu viljan tarkoituksenmukaisesta kuivaamisesta. (…)

Kuta suurempi viljan vesipitoisuus on, sitä kiihkeämpi on myös viljassa esiintyvä n. s. hengitysilmiö eli toisin sanoen jyvissä olevien hyödyllisten ainesosien yhdistyminen ilman hapen kanssa, josta taas on seurauksena, että vilja menettää huomattavasti ravintoarvostaan.

Edellämainituista syistä on siis erittäin suurimerkityksellistä, että vilja heti korjaamisen jälkeen kuivataan, jotta sen vesipitoisuus saadaan alenemaan 12 %:iin. Tämä tapahtuu mukavimmin ja edullisimmin käyttämällä Weka-Prosess-kuivaajaa, mikä on paras tähän asti tunnetuista kuivauslaitteista.