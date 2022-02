THL: Suomessa on raportoitu 4 520 uutta koronavirustartuntaa

Yhteensä Suomessa on raportoitu pandemian aikana noin 547 000 koronavirustartuntaa.

Raportoitujen koronatartuntojen määrä ei kuvaa todellista tartuntamäärää, sillä kaikkia sairastuneita ei testata virallisesti. Lehtikuva / Markku Ulander

Suomessa on raportoitu 4 520 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 85 000 uutta tartuntaa, mikä on noin 25 800 tartuntaa vähemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Raportoitujen koronatartuntojen määrä ei kuvaa todellista tartuntamäärää, sillä kaikkia sairastuneita ei testata virallisesti.

Yhteensä Suomessa on raportoitu pandemian aikana noin 547 000 koronavirustartuntaa.