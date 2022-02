STM:n Liisa-Maria Voipio-Pulkki: Koronan aiheuttama tehohoidon tarve pienentynyt jatkuvasti tammikuun puolivälistä alkaen

Uusien viikoittaisten tehohoitopotilaiden määrä on käytännössä puolittunut vuoden ensimmäisistä viikoista.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila (vas.), STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja THL:n johtaja Mika Salminen koronatilannekatsauksessa. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Koronaviruksen aiheuttama tehohoidon tarve on pienentynyt jatkuvasti tammikuun puolivälistä alkaen, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö (STM) strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki. Uusien viikoittaisten tehohoitopotilaiden määrä on käytännössä puolittunut vuoden ensimmäisistä viikoista. Voipio-Pulkin mukaan mikron-aallon huippu voi olla ohi Hus-alueella. Monella alueella lähiviikkojen kulku on vaikeasti ennakoitava, sillä tartuntapaine väestössä jatkuu korkeana.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoo, että hybridistrategian selkeä tavoite tälle vuodelle on yhteiskunnan auki pitäminen. Hänen mukaansa lähestymme aikaa, jossa jälkihoito ja jälleenrakennus on äärettömän tärkeää. Varautua pitää myös siihen, että globaali pandemia jatkuu.

Varhila kertoo, että koronapassin jäädytystä pyritään vielä parisen viikkoa jatkamaan. Hänen mukaansa työ on meneillään ja pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti valtioneuvoston istuntoon.

Suomessa on eiliseen mennessä varmistettu 53 omikronviruksen BA.2-alamuunnosta, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tiedotteessaan. STM:n mukaan alamuunnoksen osuus on kasvanut voimakkaasti erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella.

Ministeriö kertoo, että koronaepidemian aiheuttama tarve sairaalahoidolle on pysynyt yhä korkealla tasolla viimeisten kahden viikon ajan. Sen sijaan tehohoidon kuormitus on laskenut tammikuun puolivälin jälkeen huomattavasti. Eilen tehohoidossa oli 30 potilasta, kun viikkoa aiemmin tehohoitoa tarvitsi 38 potilasta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei ole tehnyt mitään maskisuosituksen purkamisen suhteen, sanoo THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen.

Salminen sanoi THL:n kannan olevan ylipäätänsä se, että kun puretaan rajoituksia, se kannattaa tehdä hallitusti eikä kaikkia kannata kerralla heittää roskakoppaan. Hän lisäsi, että sellaisissa tilanteissa joissa liikkuu yhä paljon tautia, maskisuositus on aika kevyt keino, jolla voidaan pyrkiä tartuntojen ehkäisyyn.

Salminen korosti, että kyseessä on suositus, ei pakko.