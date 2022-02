Perussuomalaiset valitsi Jussi Halla-ahon ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi

Jussi Halla-aho puhuu medialle perussuomalaisten eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Perussuomalaiset ovat valinneet puolueen entisen puheenjohtajan Jussi Halla-ahon ulkoasiainvaliokunnan uudeksi puheenjohtajaksi. Valinta tehtiin puolueen ryhmäkokouksessa tänään.

Tarkkaan ottaen kyseessä on esitys, sillä lopullisen päätöksen tekee ulkoasiainvaliokunta. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajuus on kuulunut tällä vaalikaudella perussuomalaisille, joten valinta on puolueen oma asia.

Puolueen kansanedustaja Mika Niikko ilmoitti tiistaina eroavansa tehtävästä sen jälkeen, kun hänen Ukrainaa ja Natoa koskeva tviittinsä oli herättänyt laajasti kritiikkiä.

Halla-ahon valinta oli hyvin odotettu, koska puolueen puheenjohtaja Riikka Purra kertoi eilen esittävänsä häntä tehtävään.

Halla-aho on toiminut aiemmin muun muassa hallintovaliokunnan puheenjohtajana vuosina 2011–12. Europarlamentaarikkona hän oli vuosina 2014–19 ja perussuomalaisten puheenjohtajana 2017–21.

Halla-aho sanoi, ettei hänellä ole tarvetta valiokunnan puheenjohtajana tehdä suuri muutoksia.

"Ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä ainakin hyvin laajalla tasolla vallitsee Suomessa melko laaja konsensus, joten mitään kovin radikaaleja suunnitelmia minulla ei sen osalta ole", hän kertoi toimittajilla valintansa jälkeen.

Perussuomalaisilla ei Halla-ahon mukaan ole eikä tarvitse olla yhtenäistä Nato-kantaa. Hän ei myöskään kertonut omaa kantaansa puolustusliittoon.

"En usko, että Nato-asia on aivan lähiaikoina etenemässä mihinkään suuntaan, koska siihen ei eduskunnasta löydy perussuomalaisten ulkopuoleltakaan erityistä poliittista tahtoa tai mielenkiintoa."

Halla-aho kieltäytyi myös ennakoimasta seuraavia presidentinvaaleja omalta kannaltaan.

"Kyllä sitä on liian aikaista spekuloida, pahoittelen sitä."