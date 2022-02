Macron haluaa Ranskaan 14 uutta ydinvoimalaa

Ydinvoimasta on tullut kiistakapula Ranskan ja Saksan välillä. Samaan aikaan kun Ranska on lisäämässä satsauksiaan ydinvoimaan, Saksa on luopunut ydinvoimasta ja korvannut sitä ilmastolle haitallisemmalla maakaasulla.