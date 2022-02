MT 100 vuotta sitten: Ankara talvi saattaa aiheuttaa hallaa voinviennille

Kansallisarkisto

MT 11.2.1922

Säännöllisen voinviennin turvaaminen.

Voi-laivoja avustetaan ensi-kädessä.

Voinviennin turvaamista koskevan Suomen Höyrylaiva-Oy:n kirjelmän johdosta on merenkulkuhallitus ilmoittanut kauppa- ja teollisuusministeriölle, että se on jo pitänyt erityistä huolta siitä, että jäänmurtajat avustavat voinvientiliikenteeseen käytettäviä aluksia. Merenkulkuhallitus ilmoittaa vastedeskin tulevansa noudattamaan samaa järjestystä alusten avustamisessa, mutta huomauttaa samalla, että tämäntalvisten ankarien jääsuhteiden vallitessa on edellytettävä, että voinviennin säännöllinen jatkuminen jossakin määrin voi kaikesta huolimatta pysähtyä.

Raaka hevosmies.

Valtion halonajossa Heinolan pitäjässä rääkkäsi äskettäin muudan Rajulin-niminen mies hevosensa kuoliaaksi. Hän pieksi puukuorman edessä uupunutta hevosta halolla ja kirveen hamaralla, niin että hevonen täytyi toisella hevosella vedättää asuntopaikkaan, missä työtoverit lopettivat hevosparan kärsimykset. Nylettäessä hevosta huomattiin koko takaosan olevan verilihalla, häntäluu katkenneena j. n. e.

L. S.