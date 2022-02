Hailuodon jäätie ei aukea enää tänä talvena – kunnossapidon turvallisuutta ei voida varmistaa

Kai Tirkkonen

Hailuodon jäätie avautui liikenteelle 7. helmikuuta. Nyt saaren ja mantereen väliä kuljetaan taas lautalla.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on päättänyt sulkea Hailuodon jäätien kuluvan talvikauden osalta pysyvästi, koska tien kunnossapitotöiden turvallisuutta ei voida varmistaa.

"Tien kunnossapidon vuoksi on välttämätöntä työskennellä myös ajokaistojen ulkopuolella, missä jään kantavuutta ei ole mahdollista varmistaa kattavasti. Jäätie on ajokaistojen osalta ollut turvallinen liikkua ja tien kuntoa ja kantavuutta on seurattu ja mitattu jatkuvasti", ely-keskus kertoo tiedotteessa.

Hailuodon jäätien kunnossapitotöissä ollut työkone vajosi jäihin viime tiistaina. Onnettomuus tapahtui jäätien ajokaistojen ulkopuolella. Työkoneen pelastustöissä tapahtui pelastuslaitoksen työntekijän menehtymiseen johtanut työtapaturma.