Kahden viikon viralliset tartuntamäärät jatkavat laskuaan: uusia koronatartuntoja raportoitu liki 8 000

Raportoitujen koronatartuntojen määrä ei kuvaa todellista tartuntamäärää, sillä kaikkia sairastuneita ei testata virallisesti. LEHTIKUVA / Roni Rekomaa

Suomessa on tänään raportoitu 7 953 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 79 800 uutta tartuntaa, mikä on noin 18 200 tartuntaa vähemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Raportoitujen koronatartuntojen määrä ei kuvaa todellista tartuntamäärää, sillä kaikkia sairastuneita ei testata virallisesti.

Rekisteröityjen tartuntojen määrä on kuitenkin laskussa, THL kertoi viikoittaisessa koronatilannekatsauksessa aiemmin tänään.

Valtakunnallisesti koronatartuntojen ilmaantuvuus on noin 1 450 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden viimeisen kahden viikon ajalta. Se on laskenut edeltävältä kahden viikon jaksolta, jolloin ilmaantuvuusluku oli 1 780.

Yhteensä Suomessa on vahvistettu pandemian aikana noin 600 700 koronatartuntaa.

Suomessa joka neljäs 5–11-vuotias on nyt saanut koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen.

Rokotuksia laajennettiin joulukuun loppupuolella lapsiin viidestä ikävuodesta alkaen. Perheet voivat halutessaan hankkia rokotuksen 5–11-vuotiaille.

12–17-vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut noin 80 prosenttia ikäryhmästä.

Koko väestöstä 80 prosenttia eli runsaat 4,4 miljoonaa ihmistä on saanut ainakin ensimmäisen koronarokotteen. Eniten rokotteita ovat ottaneet 75–79-vuotiaat, joista yli 95 prosenttia on ottanut ainakin ensimmäisen rokoteannoksen.

Kaksi koronarokoteannosta on saanut lähemmäs 76 prosenttia koko väestöstä eli liki 4,2 miljoonaa ihmistä. Kolmannen annoksen rokotekattavuus on lähes puolet Suomen väestöstä. Se on noin 2,7 miljoonaa ihmistä.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu tänään 23. Yhteensä koronaan liittyviä kuolemia on Suomessa raportoitu koko pandemian ajalta 2 265.

Sairaalahoidossa olevien koronatartunnan saaneiden potilaiden määrä päivitetään maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Eilen sairaalahoidossa raportoitiin olevan 716 koronatartunnan saanutta ihmistä, joista 30 oli tehohoidossa.

Koronapositiivisten sairaalapotilaiden joukossa on myös ihmisiä, joilla koronavirus on todettu sivulöydöksenä ja hoitoontulon ensisijainen syy on jokin muu.

THL:n mukaan ensisijaisesti muusta syystä erikoissairaanhoidossa on noin 30 prosenttia koronapotilaista. Vuodeosastohoidossa huomattava osa koronapositiivisista on oheislöydöksiä.