Borrell: Putinin päätös lähettää sotilaita Donetskiin ja Luhanskiin on toinen suora aggressio Ukrainaa kohtaa – YK:n turvallisuusneuvosto kokoontumassa hätäistuntoon

EU:n ulkosuhteita johtavan Josep Borrellin mukaan YK:n turvallisuusneuvoston pitäisi kokoontua niin nopeasti kuin mahdollista. LEHTIKUVA/AFP

EU:n ulkosuhteita johtavan Josep Borrellin mukaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin päätös lähettää sotilaita Donetskiin ja Luhanskiin on toinen suora aggressio Ukrainaa kohtaa. Borrellin mukaan Venäjän niin sanottu rauhanturvaamisoperaatio loukkaa Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

Putinin mukaan sotilaat "lähtevät turvaamaan rauhaa". Kahdessa erillisessä määräyksessä Putin ohjaa puolustusministeriönsä vastaamaan "rauhan ylläpitämisestä" Luhanskissa ja Donetskissa.

Borrell myös kirjoitti tviitissään, että YK:n turvallisuusneuvoston pitäisi kokoontua niin nopeasti kuin mahdollista.

Diplomaattilähteistä kerrottiin uutistoimisto AFP:lle, että YK:n turvallisuusneuvosto on kokoontumassa hätäistuntoon Ukrainan tilanteen vuoksi kello 4 Suomen aikaa.

Diplomaattilähteiden mukaan turvallisuusneuvoston kiertävänä puheenjohtajana toimiva Venäjä olisi halunnut hätäistunnon pidettävän suljetuin ovin, mutta Yhdysvallat vaati sen pitämistä julkisesti.

Borrell tuomitsi jo aiemmin EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin tavoin Putinin päätöksen tunnustaa Itä-Ukrainan separatistialueiden itsenäisyys. Kaikki kolme julkaisivat samansisältöisen tviitin, jonka mukaan Putinin päätös rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta. EU ja sen kumppanit reagoivat Putinin päätökseen yhtenäisesti, tiukasti ja päättäväisesti osoittaen solidaarisuutta Ukrainaa kohtaan, tviitissä myös sanottiin.

Borrell kertoo Twitterissä myös keskustelleensa Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleban kanssa siitä, mitkä ovat seuraavat askeleet sen jälkeen, kun Putin tunnusti Donetskin ja Luhanskin itsenäisyyden.

Useat valtiot ovat tuominneet Venäjän päätöksen tunnustaa Itä-Ukrainan separatistialueet.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tuomitsee jyrkästi Putinin ilmoituksen. Bidenin lausunnosta kertoo Valkoinen talo.

Biden keskusteli paikallista aikaa maanantaina Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa puhelimitse ja kertoi Yhdysvaltojen sitoutuvan Ukrainan suvereniteettiin ja alueelliseen koskemattomuuteen.

Biden kertoi Zelenskyille myös Yhdysvaltojen suunnitelmista määrätä Venäjälle pakotteita. Yhdysvallat oli jo aiemmin kertonut asettavansa pakotteita separatistialueille.

Biden keskusteli myöhään maanantai-iltana myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin kanssa. Kolmikko kutsui Putinin ilmoitusta Minskin sopimuksen "selväksi rikkomiseksi".

Lisäksi kolmikon julkilausumassa vakuutettiin, ettei Venäjän päätös jää ilman vastatoimia. Kolme suurvaltajohtajaa sanoi myös "aikovansa tehdä kaikkensa, ettei tilanne eskaloidu enempää". Lisäksi he kiittivät Ukrainan presidentti Zelenskyitä tämän maltillisuudesta.

Britannian on tänään määrä julkistaa uusia Venäjään kohdistuvia pakotteita. Britannian pääministeri Boris Johnson on aamulla keskustelemassa Ukrainan tilanteen viimeisimmistä käänteistä Cobrana tunnetun kriisiryhmän kanssa, kertoo pääministerin kanslia lausunnossaan. Lausunnon mukaan kokouksessa on määrä päättää uusista "merkittävistä" pakotteista Venäjälle.

Britannian ulkoministeri Liz Truss kertoi jo aiemmin Twitterissä, että Britannia asettaa uusia pakotteita Venäjälle. Trussin mukaan Venäjä on rikkonut kansainvälistä lakia ja hyökännyt Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta vastaan.

Truss julkaisi tviittinsä sen jälkeen, kun Putin oli tunnustanut Itä-Ukrainan Luhanskin ja Donetskin separatistialueiden itsenäisyyden.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres ilmoitti maanantaina, että Venäjän ratkaisu on ristiriidassa YK:n peruskirjan periaatteiden kanssa. Guterres tuomitsi Venäjän Itä-Ukrainan separatistialueiden tunnustuspäätöksen ja sanoi sen loukkaavan Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

Guterres oli viikonloppuna Münchenin turvallisuuskonferenssissa ja oli matkustanut sieltä maanantaiksi Portugaliin. Sieltä Guterresin oli tarkoitus jatkaa vierailulle Kongon demokraattiseen tasavaltaan, mutta Guterres päätti palata kiireisesti takaisin New Yorkiin YK:n päämajaan.

Ukraina oli jo aiemmin päivällä pyytänyt YK:n turvallisuusneuvoston pikaista kokoontumista kriisin käsittelemiseksi ennen kuin Putin oli allekirjoittanut määräyksiään.