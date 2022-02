THL: Suomessa on tänään raportoitu 2 746 uutta koronavirustartuntaa, mutta ei yhtään koronakuolemaa

Suomessa ei ole tänään raportoitu yhtään uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Suomessa on tänään raportoitu 2 746 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportoitujen koronatartuntojen määrä ei kuvaa todellista tartuntamäärää, sillä kaikkia sairastuneita ei testata virallisesti.

Suomessa on THL:n mukaan vahvistettu yhteensä 77 738 tartuntaa viimeksi kuluneiden 14 päivän aikana. Se on runsaat 9 000 tartuntaa vähemmän kuin sitä edeltäneiden 14 päivän jaksolla. Vahvistettuja tartuntoja on THL:n mukaan koko epidemian ajalta lähes 625 500.

