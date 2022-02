Pääministeri Marin eduskunnalle: Venäjä on konfliktin osapuoli, eikä se voi paeta vastuitaan esittämällä muuta

Sanna Marin sanoi eduskunnalle antamassaan ajankohtaiskatsauksessa, että Venäjä rikkoo nyt avoimesti Minskin sopimuksia.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo Venäjän olevan konfliktin osapuoli, eikä se voi paeta vastuitaan esittämällä muuta. Marin sanoi eduskunnalle antamassaan ajankohtaiskatsauksessa, että Venäjä rikkoo nyt avoimesti Minskin sopimuksia, joiden toimeenpanoille on YK:n turvallisuusneuvoston tuki.

Hänen mukaansa näyttää siltä, että tilanne voi heikentyä nopeasti. Marinin mukaan hallitus seuraa tilannetta aktiivisesti ja informoi eduskuntaa ajantasaisesti.

Pääministeri painotti, että Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on yhtenäinen ja vakaa. Kansainvälinen yhteisö on laajasti tuominnut Venäjän toimet, näin myös Suomi ja Euroopan unioni, Marin sanoi.

"Vaadimme Venäjää pyörtämään tunnustamiset, lopettamaan sotilaalliset toimet ja vetämään joukkonsa pois Ukrainasta ja palaamaan keskusteluihin Normandia-formaatin ja Etyjin puitteissa."

Marin kertoi myös keskustelleensa eilen Venäjän vastaisten pakotteiden valmistelusta Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kanssa.

Keskiviikkona eduskunnalle annetaan pääministerin ilmoitus ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Sen yhteydessä on mahdollisuus käydä laaja keskustelu aiheesta.

Perussuomalaiset korosti tiistain lyhyessä ajankohtaiskeskustelussa kannattavansa jatkuvaa vuoropuhelua Venäjän kanssa.

"Venäjä on naapurimme myös huomenna. Toivomme osaltamme Venäjän palaamista Ukrainan kanssa neuvottelupöytään ja ratkaisun etsimistä vaikeaan tilanteeseen diplomatian keinoin", ryhmäpuheen pitänyt perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoi.

Kokoomus puolestaan katsoo, että on aika laittaa kova kovaa vastaan.

"Taloudellisen ja poliittisen avun lisäksi hallituksen on selvitettävä mahdollisuuksia puolustusmateriaalin nykyistä laajemmasta toimittamisesta Ukrainalle. Euroopan unionin on reagoitava viipymättä kattavalla pakoteohjelmalla. Nord Stream 2 -kaasuputken keskeyttäminen on välttämätön toimi", sanoi kokoomuksen ryhmäpuheen pitänyt Elina Valtonen.

Hän myös huomautti, että kokoomus on jo pitkään kannattanut Suomen jäsenyyttä puolustusliitto Natossa ja kokoomuksen mielestä nyt onkin aika ryhtyä rakentamaan polkua kohti Suomen Nato-jäsenyyttä.