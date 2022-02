Matkailuala varovaisen toiveikkaana – Lapin talvimatkailu piristynyt, kesälle ulkomaalaisten turistien varauksia

Ulkomaiset turistit tulevat Suomeen nyt pienemmissä ryhmissä kuin ennen. Vuoden 2018 heinäkuussa Helsinkiin tuli yhden päivän aikana jopa kuusi risteilyalusta, joissa oli lähes 10 000 matkustajaa. LEHTIKUVA / Roni Rekomaa

Suomen matkailuala suhtautuu varovaisen toiveikkaasti ulkomaalaisten turistien saapumiseen kesällä. Lapin matkailun vilkastunut talvikausi on antanut alalle toiveita paremmista vierailijamääristä, mutta hotelliketjut elävät vielä epävarmuuden alla. Ulkomaalaisten vuosittaiset hotelliyöpymiset ovat laskeneet pandemian aikana seitsemästä miljoonasta kahteen miljoonaan.

"Ulkomaiset turistit ovat tehneet varauksia meidän hotelleihin ensi kesäksi. Maailmalla on kiinnostusta tulla lomalle Suomeen", Sokos Hotels -ketjun kaupallinen johtaja Nina Nieminen sanoo.

Tilanne on kuitenkin Niemisen mukaan epävakaakoronapandemian vuoksi. Matkustajat tulevat Suomeen nyt pienemmissä ryhmissä kuin ennen. Ulkomaisia turisteja voivat huolettaa matkakohteiden jatkuvasti muuttuvat maahantulorajoitukset. Nieminen toivoo, että mahdolliset rajoitustoimet säilyisivät mahdollisimman vakaina ja selkeinä.

"Ihmiset peruvat matkoja nyt hyvin lyhyellä varoitusajalla. Voimme siksi olla varmoja kesäkauden onnistumisesta vasta, kun matkustajat ovat oikeasti täällä."

Suurin osa Suomeen kohdistuvasta matkailusta on Niemisen mukaan tällä hetkellä vapaa-ajan turismia. Työmatkaajien määrä on vielä vähäistä, kun yritykset työskentelevät pääosin etänä ja matkustusrajoituksia on voimassa.

Nieminen arvioi, että työmatkustus tulee kuitenkin piristymään, kun suuremmat messut ja kongressit taas alkavat. Lyhytkestoisimmat matkat tulevat kuitenkin vähenemään, kun niitä voidaan hoitaa etäkokouksin.

"Esimerkiksi koulutukset ja asiakastapaamiset tulevat silti vaatimaan työmatkustamista. Uskon, että työmatkustaminen tulee jo sen vuoksi piristymään, vaikkakin hitaammin kuin turistimatkailu", Nieminen sanoo.

Ulkomaalaisia yöpyi Suomen hotelleissa ja muissa majoitusliikkeissä noin kahden miljoonan yön verran vuonna 2021. Luku on viisi miljoonaa yötä vähemmän kuin vuonna 2019.

Scandicin kaupallisen johtajan Christian Borgin mukaan ulkomaalaiset turistit tulevat Suomeen tällä hetkellä Euroopasta.

"Esimerkiksi Etelä- ja Keski-Euroopasta tulee talvella ihmisiä Suomeen katsomaan lunta", Borg sanoo.

Aasiasta matkustusmäärät ovat sen sijaan yhä tyrehtyneet. Suomessa oli vuonna 2021 noin 15 000 japanilaisten majoittumisyötä, kun vuonna 2019 niitä oli noin 220 000. Kiinalaisten majoittumisten määrät laskivat muutamaan prosenttiin vuoden 2019 vastaavista luvuista.

Borgin mukaan Aasian matkustustilanteen taustalla on esimerkiksi Kiinan tiukat karanteenimääräykset.

"Globaali matkailuala seuraa tällä hetkellä tarkkaan, milloin Kiina avautuu. En uskalla kuitenkaan veikata, milloin se tapahtuu", Borg sanoo.

Myös venäläisiä turisteja on nyt erittäin vähän. Vuonna 2019 venäläisten majoitusöitä Suomessa oli vielä noin 820 000, kun viime vuonna niitä oli enää noin 40 000. Borgin mukaan taustalla vaikuttaa pandemian lisäksi ulkopoliittinen tilanne.

"Toivottavasti matkustaminen Venäjältä avautuu, kun meistä riippumattomat asiat rauhoittuvat. Venäläisiä varmasti kiinnostaa tulla taas Suomeen", Borg sanoo.

Samalla kun ulkomaalaisten turistien määrä on pysynyt muualla maassa vähäisenä, ulkomailta suuntautunut matkustaminen on lisääntynyt Lapissa tänä talvena.

"Viime joulukuussa meillä oli lähes yhtä paljon majoitusvuorokausia kuin vuoden 2019 ennätysjouluna", Rovaniemen alueen matkailumarkkinointia koordinoivan Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen sanoo.

Talvikautena Rovaniemelle saapuvista turisteista tavallisesti neljä viidesosaa tulee ulkomailta ja loput Suomesta. Alueen vuoden matkailuliiketoiminnasta noin kaksi kolmasosaa tehdään joulukuussa.

Tänä vuonna tammikuu ei ollut Kärkkäisen mukaan ulkomaalaisten osalta yhtä vilkas kuin yleensä. Taustalla on kiinalaisten turistien poissaolo. He ovat olleet Lapille tärkeä asiakasryhmä.

Rovaniemen suurimmat turistiryhmät tulevat nyt Euroopasta. Esimerkiksi ranskalaisten ja espanjalaisten turistien määrä on kasvanut Kärkkäisen mukaan voimakkaasti.

Suurin osa seuraavan talven matkoista Rovaniemelle on jo myyty.

"Uskon, että rikomme matkustajaennätykset ensi talvena", Kärkkäinen sanoo.

Koronapandemialla tulee Scandicin Christian Borgin mukaan olemaan pysyviä vaikutuksia kansainväliseen matkailualaan. Omatoimimatkailu voi lisääntyä ryhmämatkojen kustannuksella.

Myös matkustamisen vastuullisuus tulee korostumaan pandemian jälkeisenä aikana.

"Ehkä pandemia on toiminut kollektiivisena jarruna, joka on antanut meille aikaa pohtia matkailun tulevaisuutta", Borg sanoo.

Sokos Hotels -ketjun Nina Nieminen toteaa, että koko maailmanlaajuinen matkailuala on kärsinyt pandemiasta.

"Meidän täytyy tehdä yhteistyötä muiden matkailualan toimijoiden kanssa, jotta voimme markkinoida Suomea houkuttelevana kohteena maailmanmarkkinoille pandemian jälkeisenä aikana", Nieminen sanoo.