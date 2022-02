Koko EU:n ilmatila sulkeutumassa venäläisiltä lennoilta – Suomi panee sulun päälle EU-linjauksen perusteella

Euroopan unioni sulkee ilmatilansa kaikilta venäläisiltä lentokoneilta, kertoo EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Lehtikuva/AFP

Euroopan unioni aikoo sulkea ilmatilansa kaikilta venäläisiltä lentokoneilta, kertoi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sunnuntai-iltana. Komissio ehdottaa, että venäläiset tai venäläisessä omistuksessa olevat lentokoneet eivät saisi käyttää EU:n ilmatilaa tai EU:n lentokenttiä. Kielto koskisi myös yksityiskoneita.

"Haluan tehdä tämän hyvin selväksi. Ilmatilamme suljetaan jok'ikiseltä venäläiseltä koneelta – mukana lukien oligarkkien yksityiskoneet", von der Leyen sanoi ennen EU-maiden ulkoministerien etäkokousta, jossa oli tarkoitus hyväksyä muodollisesti EU:n seuraava pakotepaketti.

Useat Euroopan maat ilmoittivat aiemmin sulkevansa ilmatilansa venäläiseltä lentoliikenteeltä. Päivän mittaan asiasta kertoivat Italia, Tanska, Belgia, Irlanti, Ranska ja Espanja.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) kertoi suunnitelmasta sunnuntain vastaisena yönä Twitterissä ja lisäsi viestiinsä Ukrainan lipun.

Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Minna Kivimäki kertoi STT:lle Suomen odottavan, että sulkupäätös tehdään ulkoministerien kokouksessa. Tarkemmat tiedot sulun yksityiskohdista varmistuvat kokouksen päätösten kautta.

"Meillä on ollut se linja, jonka on valtionjohtokin julki lausunut, että me vastaamme osana EU:ta. Tämä on sen kanssa linjassa ja johdonmukaista", Kivimäki sanoi.

Venäläisen lentoliikenteen kieltäminen Suomessa voi johtaa merkittäviin seurauksiin Finnairille, kertoi lentoyhtiön henkilöstöviestinnän johtaja Satu Haataja. Hänen mukaansa Finnairin Aasian-liikenne loppuisi, jos Venäjä vastavuoroisesti sulkisi ilmatilansa suomalaisilta koneilta.

"Venäjän ilmatilan kiertäminen pidentää Aasian-lentojen lentoaikaa niin merkittävästi, niin niitä ei ole mahdollista operoida kannattavasti", Haataja kertoi STT:lle.

Haatajan mukaan Finnair lentää tällä hetkellä matkustaja- tai rahtilentoja kymmeneen Aasian kohteeseen. Kahteen kohteeseen lennetään myös Tukholmasta.

Illalla Finnair ilmoitti varautuvansa Venäjän ilmatilan sulkeutumiseen ja peruvansa Venäjän yli kulkevat lentonsa viikoksi. Päätös on voimassa sunnuntaihin 6.3 asti ja koskee matkustaja- ja rahtilentoja Souliin, Osakaan, Tokioon, Shanghaihin ja Guangzhouhun. Venäjällä Finnair peruu lentonsa Moskovaan ja Pietariin.

Finnair jatkaa lentoja Bangkokiin, Phuketiin, Singaporeen ja Delhiin, mutta lennot reititetään Venäjän ilmatila välttäen, mikä pidentää lentoaikaa keskimäärin tunnilla. Finnair lentää Bangkokiin ja Phuketiin Helsingin lisäksi Tukholman Arlandasta.

Kivimäki kertoi, ettei liikenne- ja viestintäministeriöön ollut ainakaan sunnuntai-iltaan mennessä tullut tietoa siitä, aikooko Venäjä sulkea ilmatilaansa suomalaiskoneilta.

"Sitä on aika mahdoton spekuloida mitä ne vastatoimet voisivat olla. Mutta mitään virallista ilmoitusta ei ole tullut."

Flightradar-sivuston mukaan ainakin Baltian maat, Britannia, Romania, Slovenia, Puola, Bulgaria ja Tsekki ovat jo aloittaneet ilmatilansa sulun venäläiseltä lentoliikenteeltä. Venäjä on reagoinut sulkemalla maiden lentoliikennettä vastaavasti Venäjän ilmatilasta.

Traficomin ylijohtaja Jarkko Saarimäki kertoo, että Suomen ilmatilassa on sunnuntaina ollut tavallista enemmän venäläisiä siviililentokoneita.

Kun Baltian maat ovat jo sulkeneet ilmatilansa Venäjältä, venäläislennot reitittyvät pohjoisemmaksi.

Lisäksi EU aikoo kieltää valtiollisen Russia Today -kanavan (RT) ja valtiollisen uutistoimiston Sputnikin sekä niiden tytäryhtiöiden toiminnan EU:ssa. Von der Leyenin mukaan työkalut kieltoa varten ovat työn alla.

EU aikoo myös laajentaa pakotteita Valko-Venäjää vastaan. Von der Leyenin mukaan EU aikoo asettaa Valko-Venäjän kaupan kannalta keskeisiä tuotteita pakotteiden alle.

EU ja Yhdysvallat liittolaisineen ovat jo aiemmin ilmoittaneet sulkevansa tiettyjä venäläisiä pankkeja kansainvälisen Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle. Lisäksi rajoituksia kohdistetaan Venäjän keskuspankkiin.

EU aikoo myös lisätä pakotelistalleen Venäjän valtionjohtoa lähellä olevia oligarkkeja.

"Tähtäämme (presidentti Vladimir) Putinin hallinnon eliittiin, joka hyötyy taloudellisesti järjestelmästä", EU:n ulkosuhteita johtava Josep Borrell kertoi.

Lisäksi EU aikoo rahoittaa aseostoja ja -toimituksia Ukrainaan. Kyseessä on ensimmäinen kerta EU:n historian aikana, että unioni rahoittaisi aseostoja ja -toimituksia hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle maalle.

EU-maiden ulkoministerit ovat sunnuntai-iltana koolla videoyhteyden välityksellä. Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä muodollisesti EU:n seuraava pakotepaketti.

Ulkosuhteita johtava Borrell sanoi ennen kokousta ehdottavansa ministereille, että EU käyttäisi Euroopan rauhanrahastoa aseostoihin.

Borrellin mukaan EU:n on sitouduttava Ukrainan tukemiseen. Borrell kertoi ohjeistaneensa myös EU:n sotilasesikuntaa valmistelemaan mekanismin, jolla EU voi koordinoida tukea Ukrainan armeijalle.

"Tämä ei jää tähän", Borrell sanoi.

Lähteenä myös AFP ja TT.