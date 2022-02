Ukraina kertoo Venäjän hyökänneen siviilien asuinalueille Harkovassa, ainakin yli 10 kuollut – hakkeriryhmä iski venäläisille uutissivustoille

Ainakin 11 ihmistä on kuollut Venäjän tykistötulessa Ukrainan toiseksi suurimmassa kaupungissa Harkovassa. LEHTIKUVA/AFP

Ainakin 11 ihmistä on kuollut Venäjän tykistötulessa Ukrainan toiseksi suurimmassa kaupungissa Harkovassa, kertovat viranomaiset. Kaikki kuolleet olivat siviilejä.

Lisäksi kymmeniä ihmisiä on haavoittunut. Paikallisen kuvernöörin mukaan Venäjä on ampunut tykistötulella asuinalueita. Koska tulitus on vielä käynnissä, viranomaiset eivät ole voineet toimittaa apua haavoittuneille.

Ukrainan sisäministeri kertoi brittilehti Guardianin mukaan aiemmin päivällä, että ainakin kymmeniä ihmisiä olisi kuollut tänään aamulla Harkovassa tapahtuneissa raketti-iskuissa. Sisäministerin mukaan myös satoja ihmisiä olisi haavoittunut.

Venäjä ja Ukraina käyvät parhaillaan neuvotteluita. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viisi päivää sitten.

Hakkeriryhmä Anonymous on kertonut tehneensä verkkohyökkäyksen lukuisille Venäjän hallintoa tukevien medioiden sivuille.

Anonymous kertoo iskeneensä muun muassa Venäjän valtion uutistoimistojen Tassin ja RIA Novostin ja Kommersant -lehden verkkosivuille ja häiritsi niiden toimintaa.

Verkkoryhmä jätti sivustojen sivuille viestin, jossa kehotettiin venäläisiä olemaan lähtemättä taistelemaan Ukrainaan ja vaatimaan sodan lopettamista. Viestissä myös varoitetaan, että muutaman vuoden sisällä Venäjällä eletään kuin Pohjois-Koreassa.

Anonymous on jo aiemmin kertonut hakkeroineensa lukuisia muitakin venäläissivustoja, kuten Kremlin ja maan puolustusministeriön verkkosivut.