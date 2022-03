SPR myöntää miljoona euroa katastrofirahastostaan Ukrainan konfliktista kärsivien auttamiseen, myös Plan avasi hätäapukeräyksen

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Suomen Punainen Risti on avannut lipaskeräyksen Ukrainan konfliktin uhreille. Myös pankin kautta voi lahjoittaa.

Suomen Punainen Risti (SPR) kertoo myöntävänsä katastrofirahastostaan miljoona euroa Ukrainan konfliktista kärsivien ihmisten auttamiseen. Lahjoitusvarat suunnataan suoraan kansainvälisen Punaisen Ristin avustustoimintaan Ukrainaan ja sen lähimaihin.

Summasta 450 000 euroa on materiaaliapua, joka lähtee SPR:n varastolta Tampereelta. Varastolta lähetetään majoitustarvikkeita, kuten telttoja, huopia ja patjoja. Ukrainassa tai sen lähialueilla avun vievät perille paikallinen sekä kansainvälinen Punainen Risti.

Myös lastenoikeusjärjestö Plan International kertoo avanneensa hätäapukeräyksen Ukrainasta pakenevien lasten ja perheiden tukemiseksi. Keräykseen voi osallistua muun muassa Planin verkkosivujen kautta.

Plan kertoo lähettäneensä humanitaarisen työn asiantuntijoita Puolaan, Romaniaan ja Moldovaan. Tarkoituksena on käynnistää maissa hätäaputyö Ukrainasta pakenevien lasten ja heidän perheidensä hyväksi.

Aiemmin tällä viikolla myös SPR kertoi lähettävänsä ensimmäiset työntekijät tukemaan avustusoperaatiota.

Punainen Risti on saanut paljon materiaaliavun tarjouksia ihmisiltä. Kansainvälinen Punainen Risti ja Ukrainan Punainen Risti ovat kuitenkin pyytäneet, että yksittäisten tavara-, ruoka- ja vaatelahjoitusten sijaan ihmiset lahjoittaisivat rahaa koordinoituun avustusoperaatioon.

Punainen Risti hankkii ja jakaa materiaaliavun keskitetysti ja varmistaa, että tarvikkeet ovat laadukkaita ja vastaavat tarpeeseen. Suunnittelemattomista, yksityisistä avustuskuormista voi pahimmassa tapauksessa olla jopa haittaa.

Jo viime viikolla SPR myönsi lahjoittajien tuella katastrofirahastosta 100 000 euroa kansainvälisen Punaisen Ristin Ukrainan-avustusoperaatioon.

SPR kertoo, että Ukrainan naapurimaihin on saapunut tähän mennessä noin miljoona sotaa paennutta ihmistä. Paikalliset Punaiset Ristit jakavat heille muun muassa ruokaa ja vettä sekä tarjoavat terveyspalveluita ja psykososiaalista tukea.

Maahanmuuttovirasto pyytää ilmoittamaan Ukrainasta vapaaehtoisilla kuljetuksilla Suomeen saapuvista ukrainalaisista.

Maahanmuuttoviraston nettisivuilla on ilmoituslomake, johon pyydetään kuljetuksia järjestäviltä ennakkotiedot Ukrainasta saapuvista kuljetuksista. Lomakkeessa tulee kertoa kuinka monta ukrainalaista kuljetuksella saapuu, mille paikkakunnalle he ovat menossa ja aikovatko he oleskella Suomessa viisumivapaasti vai hakea turvapaikkaa.

Jos tietoja ei voi välittää lomakkeen kautta, Maahanmuuttovirastoon voi olla yhteydessä puhelinnumeroon 0295 463 300.

Tietojen välittäminen ennakkoon on tärkeää, jotta viranomaiset voivat arvioida ihmisten mahdollista majoitustarvetta ja tuen tarvetta, virasto kertoo.

Suomeen saapuvilla ukrainalaisilla on eri vaihtoehtoja oleskelulle Suomeen saapumisen jälkeen. Maahanmuuttovirasto on koonnut ohjeita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi nettisivuilleen.