Uusia koronatartuntoja raportoitu lähes 7 200, tehohoidossa 30 tartunnan saanutta

Yhteensä Suomessa on todettu koko pandemian aikana noin 672 000 koronatartuntaa.

Suomessa on tänään raportoitu 7 185 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu reilut 66 300 uutta tartuntaa, mikä on noin 17 400 tartuntaa vähemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Raportoitujen koronatartuntojen määrä ei kuvaa todellista tartuntamäärää, sillä kaikkia sairastuneita ei testata virallisesti.

Yhteensä Suomessa on vahvistettu pandemian aikana noin 672 000 koronatartuntaa.

Sairaalahoidossa on THL:n mukaan 739 koronatartunnan saanutta potilasta, joista 30 on tehohoidossa.

Sairaalahoidossa on 17 potilasta vähemmän kuin torstaina, joista tehohoidossa on yksi potilas vähemmän.

Sairaalahoidossa oli kaksi viikkoa sitten 61 potilasta vähemmän kuin tänään. Tehohoidossa olevien määrä oli kaksi viikkoa sitten sama kuin nyt.

Koronapositiivisten sairaalapotilaiden joukossa on myös ihmisiä, joilla koronavirus on todettu sivulöydöksenä ja joiden hoitoontulon ensisijainen syy on jokin muu.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu tänään kolme. Yhteensä koronaan liittyviä kuolemia on Suomessa raportoitu koko pandemian ajalta 2 387.