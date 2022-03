Novavaxin uutta koronarokotetta tullut Suomeen noin 70  000 annosta – "Kyseessä ei ole tutkitumpi rokote kuin mrna-rokotteet"

LEHTIKUVA/AFP

Rokotukset Novavaxin rokotteella alkavat suurimmaksi osaksi vasta tällä viikolla.

Novavaxin uutta proteiinirokotetta koronavirusta vastaan on tullut Suomeen noin 70 000 annosta, johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä kertoo STT:lle. Rokotteet on Kontion mukaan jaettu väestömäärän mukaan Suomen eri puolille yhteensä 23 sairaala-apteekkiin. Kaikkiaan Novavaxin rokotetta on määrä tulla maaliskuussa Suomeen noin 235 000 annosta.

Kontio ei osaa sanoa, montako annosta uutta rokotetta on Suomessa tähän mennessä otettu. Rokotukset Novavaxin rokotteella alkavat suurimmaksi osaksi vasta tällä viikolla.

"Rokotteet ovat menneet sairaala-apteekkeihin viime torstaina, eikä kaikissa paikoissa ole vielä aloitettu rokotuksia (Novavaxin rokotteella)", Kontio sanoo.

"Hävikin välttämiseksi rokotteita ei myöskään ole tarjolla kaikissa rokotuspaikoissa."

Kontion mukaan vielä on liian aikaista arvioida, kuinka innokkaasti ihmiset ryhtyvät uutta rokotetta ottamaan. THL:ään on tullut yhteydenottoja ihmisiltä, jotka ovat sanoneet ottavansa mieluummin Novavaxin proteiinirokotteen kuin mrna-rokotteen, Kontio kertoo. Hänen mukaansa varsinaista lääketieteellistä syytä suosia proteiinirokotetta mrna-rokotteen sijaan ei ole.

"Ei sellaista syytä varsinaisesti ole. Allergiat tietyille rokotekomponenteille ovat todella harvinaisia. Tietysti jos mrna-rokotteista on tullut jotain vaikeita oireita, totta kai tätä (Novavaxin rokotetta) voi ottaa vaihtoehtoisesti", Kontio toteaa.

Novavaxin rokote sai EU:ssa ehdollisen myyntiluvan joulukuussa. Rokote tuli tarjolle kaikkiin EU-maihin yhtä aikaa, joten unionin tasolla tietoa rokotusmääristä on vielä niukasti. Kontion mukaan rokotetta on tätä ennen ollut tarjolla Indonesiassa ja tutkimusten aikana muun muassa Australiassa, Intiassa ja Yhdysvalloissa.

Proteiinirokote on Kontion mukaan "periaatteessa" perinteisempi kuin mrna-rokotteet. Rokote on valmistettu hieman vanhemmilla ja käytetymmillä menetelmillä kuin mrna-rokotteet. Proteiinirokotteen tehosteaineena on kuitenkin adjuvantti, jota ei ole käytetty missään muussa rokotteessa.

"Siinä mielessä tämä ei ole tutkitumpi rokote kuin mrna-rokotteet, joita on tutkittu jo paljon", Kontio sanoo.

THL suosittelee rokotetta ensisijaisesti henkilöille, joille ei voida antaa mrna- tai adenovirusvektorirokotteita. Uutta rokotetta voidaan antaa myös niille 18 vuotta täyttäneille, jotka haluavat proteiinirokotteen muiden valmisteiden asemesta.

Suomen koronarokotuskattavuus on pysynyt pitkään tasaisena. Kolme koronarokotetta on nyt ottanut reilut puolet Suomen väestöstä eli lähemmäs 2,8 miljoonaa ihmistä.

Kaksi rokoteannosta on ottanut hieman yli 76 prosenttia koko väestöstä eli noin 4,2 miljoonaa ihmistä. Vähintään yhden koronarokotteen on ottanut koko väestöstä reilut 80 prosenttia eli runsaat 4,4 miljoonaa ihmistä.

Novavaxin uutta rokotetta käytetään ensisijaisesti ensimmäisiin ja toisiin annoksiin. Rokotteella ei ole myyntilupaa kolmansille annoksille.

THL kerää tietoja koronarokotuksista kansalliseen rokotusrekisteriin, jonka tiedot päivittyvät keskiviikosta alkaen kerran viikossa. Tähän mennessä THL on julkaissut rekisterin tiedot päivittäin.

Novavaxin rokotteen tiedot eivät kuitenkaan vielä huomenna näy ulkopuolisille.

"Katsotaan ensin, että kaikki toimii. Tiedot tulevat vasta myöhemmin normaaliin rokotusseurantaamme", Kontio selittää.

Sen sijaan pandemian aikana tutuiksi tulleet päivittäiset koronaluvut eivät poikkeuksellisesti päivity tänään. Kyseessä on THL:n mukaan tekninen häiriö, ja vikaa korjataan parhaillaan.

Tietojen on määrä päivittyä seuraavan kerran huomenna.