THL: Suomessa on raportoitu noin 8 900 uutta koronavirustartuntaa

Edeltävien 14 päivän aikana on raportoitu runsaat 58 000 tartuntaa, mikä on noin 29 500 tartuntaa vähemmän kuin sitä edeltäneiden 14 päivän aikana.

Tehohoidossa oli keskiviikon tietojen mukaan 30 ihmistä, joilla on koronatartunta. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Suomessa on tänään raportoitu noin 8 900 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Raportoitujen koronatartuntojen määrä ei kuvaa todellista tartuntamäärää, sillä kaikkia sairastuneita ei testata.

Sairaalahoidossa on nyt 851 potilasta, joilla on todettu koronatartunta. Heistä 30 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien tartunnan saaneiden määrä on noussut maanantaina kerrotusta 20 potilaalla. Tehohoidossa olevien määrä on laskenut viidellä.