Venäjän ja Ukrainan ulkoministerit ovat aloittaneet neuvottelut Turkin Antalyassa

Tämänpäiväiset neuvottelut käydään tilanteessa, jossa kansainvälinen yhteisö on laajasti tuominnut Venäjän eilisen ilmaiskun lastensairaalaan piiritetyssä Mariupolin satamakaupungissa.

Ukrainan ulkoministeri Kuleba sanoi keskiviikkona, että hänen odotuksesta neuvotteluista ovat rajalliset. LEHTIKUVA/AFP

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ovat aloittaneet neuvottelunsa Turkin Antalyassa. Kyseessä on Kuleban ja Lavrovin ensimmäinen tapaaminen sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuun lopussa.

Ministerit aloittivat neuvottelut diplomaattisen foorumin yhteydessä Etelä-Turkin lomakohteessa Antalyassa. Tapaamiseen osallistuu myös Turkin ulkoministeri Mevlut Cavusoglu.

Kuleba sanoi keskiviikkona, että hänen odotuksesta neuvotteluista ovat rajalliset. Hän lisäsi, että neuvotteluiden tulokset riippuvat siitä, millaisia ohjeita Lavrov on Kremlistä saanut.

Neuvottelut on järjestetty Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin aloitteesta. Erdogan on sanonut toivovansa että neuvotteluissa päästäisiin sopuun yleisen tulitauon aloittamisesta Ukrainassa. Turkki on tuominnut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.

Tämänpäiväiset neuvottelut käydään tilanteessa, jossa kansainvälinen yhteisö on laajasti tuominnut Venäjän eilisen ilmaiskun lastensairaalaan piiritetyssä Mariupolin satamakaupungissa. Iskussa kuoli ainakin kolme ihmistä ja 17 loukkaantui.

Kreml kertoi eilen Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Saksan liittokansleri Olaf Scholzin keskustelleen diplomaattisista keinoista ratkaista Ukrainan konflikti ja siviilien evakuoimiseen tarkoitettujen humanitaaristen käytävien toteutuksesta.

Kremlin mukaan Putin ja Scholz keskustelivat "humanitaarisista seikoista" Ukrainassa ja separatistialueilla.

Venäjä ja Ukraina sopivat avaavansa humanitaarisia käytäviä eilen keskiviikkona, jotta pommitusten kohteeksi joutuneista kaupungeista voitaisiin evakuoida siviilejä. Evakuoinnit eivät kuitenkaan onnistuneet kaikista niistä kaupungeista, joista käytäviä oli määrä avata.