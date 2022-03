Kiovaa uhkaa joutuminen piiritetyksi – IOM: Kaksi ja puoli miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainan naapurimaihin

Joitakin Kiovan esikaupunkialueita on myös pommitettu voimakkaasti.

Monet siviilit pakenevat sotatoimia edelleen maan länsiosiin. Kuva on viime viikolta Harkovasta. Lehtikuva/AFP

Venäjän sotatoimet Ukrainassa etenivät perjantaina yhä lännemmäs venäläisten pommitettua kaupunkeja Länsi-Ukrainassa osuen Lutskiin, Ivano-Frankivskiin ja Lviviin. Iskuista kertoivat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja brittilehti Guardian.

Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan Venäjä on vahvistanut iskut. Moskovan puolustusviranomaisten mukaan heidän pitkän kantaman hyökkäyksensä iskivät sotilaslentokenttiin Länsi-Ukrainan kaupungeissa.

BBC:n mukaan Lutskin iskuissa kuoli kaksi ukrainalaista sotilasta ja haavoittui kuusi. BBC perustaa tietonsa paikallisen aluehallinnon johtajan lausuntoon.

Pääkaupunkia Kiovaa puolestaan uhkaa joutuminen piiritetyksi. Venäläisten panssarivaunut ovat liikkeessä kaupungin pohjoisilla ja läntisillä alueilla, kertoi Ukrainan armeija. Joitakin Kiovan esikaupunkialueita on myös pommitettu voimakkaasti.

Venäjä iski aikaisin perjantaina myös siviilikohteisiin Ukrainan itäosassa sijaitsevassa Dnipron kaupungissa. Kyseessä oli ensimmäinen suora hyökkäys kaupunkiin. Dneprjoen varrella sijaitseva strateginen kaupunki kärsi kolmesta iskusta, joista ainakin yksi osui asuinalueelle.

Uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan asuinalueelle kohdistunut isku osui päiväkotiin ja kerrostaloon. Ukrainalaistietojen mukaan iskussa kuoli yksi ihminen.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän panssarivaunut hyökkäsivät piiritettyyn Mariupolin kaupunkiin ruokaa ja lääkkeitä kuljettanutta avustussaattuetta vastaan. Kaupungissa asukkaat ovat olleet ilman vettä ja sähköä jo puolitoista viikkoa.

Mariupolin pormestarin Vadym Boitshenkon mukaan kaupungissa on kuollut jo 1 200 siviiliä. Ruumiita näkyy myös kaduilla.

Biden varoitti Venäjää kemiallisista aseista

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vakuutti perjantaina, että Venäjä maksaisi "ankaran hinnan", jos se käyttäisi kemiallisia aseita Ukrainassa. Yhdysvaltalaisten tiedustelutietojen mukaan Venäjä saattaa valmistella sellaista iskua.

Biden sulki jälleen perjantaina pois sen, että Yhdysvallat puuttuisi suoraan sotatoimiin Ukrainassa. Hän varoitti, että Naton ja Venäjän suora yhteenotto merkitsisi kolmatta maailmansotaa.

"Me emme sodi Venäjää vastaan Ukrainassa", Biden sanoi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että Venäjän ja Ukrainan välisissä neuvotteluissa on tapahtunut joitain "positiivisia liikahduksia". Putin kertoi asiasta Valko-Venäjän johtajalle Aljaksandr Lukashenkalle heidän tapaamisessaan tänään.

Putinin mukaan neuvotteluja Venäjän ja Ukrainan välillä käydään nyt lähes päivittäin.

Kreml kertoi tänään, että syyrialaiset ja muut Lähi-idästä tulevat vapaaehtoiset saavat taistella Venäjän puolesta Ukrainassa.

Putin sanoi aiemmin tukevansa suunnitelmia, jotka sallivat vapaaehtoisten sotilaiden lähettämisen Ukrainan sotaan. Putin kertoi kantansa Venäjän turvallisuusneuvoston kokouksessa maan puolustusministerille Sergei Shoigulle.

Putinin mukaan ihmisiä, jotka haluavat tukea Itä-Ukrainan separatisteja, täytyy auttaa pääsemään taistelualueille Ukrainassa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan puolustusministeri Shoigu totesi, että Lähi-idässä on 16 000 vapaaehtoista, jotka ovat valmiita taistelemaan Venäjän tukemien joukkojen puolella.

Ukrainan presidentti Zelenskyi kritisoi kovin sanoin Venäjän ilmoitusta Lähi-idän vapaaehtoisista.

Zelenskyin mukaan Venäjä on päättänyt palkata palkkasotureita Ukrainan kaupunkeja vastaan. Tulossa on hänen mukaansa "murhaajia" Syyriasta eli maasta, jossa kaikki on tuhottu.

YK:n pakolaiskomissaari Filippo Grandin arvion mukaan noin kaksi miljoona ukrainalaista on paennut maan sisäisesti.

Lisäksi jo kaksi ja puoli miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainan naapurimaihin sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan reilut kaksi viikkoa sitten. Asiasta kertoi tänään Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM, joka toimii YK:n alaisuudessa.

Järjestön mukaan sotaa paenneista 116 000 on kolmannen maan kansalaisia eli heillä ei ole Ukrainan eikä EU:n kansalaisuutta.