Lintujen kevätmuutto on hiljalleen käynnistynyt – huhtikuussa odotetaan suurempia paluumuuttajien joukkoa

Lintujen kevätmuutto on käynnistynyt tyypilliseen tahtiin hiljalleen, kerrotaan Luonto-Liitosta ja Birdlife Suomesta. Suurempia paluumuuttajien joukkoa odotetaan saapuvan huhtikuussa.

Laulujoutsenia on nähty sisämaassa Jyväskylässä asti, ja myös Birdlifen havainnoissa on nähty laulujoutsenia sisämaan sulapaikoilla. Arkistokuva. LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Birdlifen mukaan lintujen kevätmuutto keskittyy vielä voimakkaasti lounaisimman Suomen rannikkoalueelle Porista Turkuun. Lumitilanne suurimmassa osassa maata jarruttaa vielä kevätmuuton etenemistä.

Luonto-Liiton kevätseurantaan eniten havaintoja on tullut laulujoutsenesta. Laulujoutsenia on nähty sisämaassa Jyväskylässä asti, ja myös Birdlifen havainnoissa on nähty laulujoutsenia sisämaan sulapaikoilla.