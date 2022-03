Uudenmaan viimeiset koronarajoitukset päättyvät tiistaina

Avi muistuttaa, että epidemia ei ole ohi, ja se seuraa tilannetta edelleen tiiviisti. Avi on myös varautunut tekemään uusia päätöksiä, jos tilanne heikkenee uudelleen ja uhkaa terveydenhuollon kantokykyä.

Tartuntatautilain mukaiset hygieniavaatimukset ovat voimassa vielä kesäkuun loppuun asti koko Suomessa.

Uudenmaan alueella voimassa oleva määräys asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisesta käytöstä päättyy tiistaina, kertoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi). Avi ei ole jatkamassa määräystä, joka velvoittaa tiloista vastaavat toimijat järjestämään toiminnan tiloissa niin, että lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä voidaan ehkäistä.

Keskiviikosta alkaen Etelä-Suomen avin toimialueella ei ole enää missään voimassa viraston asettamia koronarajoituksia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä alueen kuntien mukaan sairaalahoidon tarve on edelleen tasaantunut ja erityisesti tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on vähentynyt, eikä rajoitusten jatkamista arvioida välttämättömäksi. Virusta on kuitenkin edelleen runsaasti liikkeellä.

"Kun viranomaisten määräämiä rajoituksia puretaan, ihmisten omaehtoiset toimet, kuten hygieniasuositusten noudattaminen ja rokotteiden ottaminen, korostuvat epidemian hallinnassa", sanoo avin ylijohtaja Merja Ekqvist tiedotteessa.

Tartuntatautilain mukaiset hygieniavaatimukset ovat voimassa vielä kesäkuun loppuun asti koko Suomessa. Se koskee kaikkia yleisölle avoimia toimitiloja ilman erillistä viranomaispäätöstä.

Tartuntatautilain vaatimuksia ovat muun muassa asiakkaiden ja osallistujien mahdollisuus käsien puhdistamiseen, asiakaspaikkojen sijoittaminen riittävän etäälle toisistaan sekä tilojen ja pintojen puhdistamisen tehostaminen. Ravintoloita velvoittaa oma tartuntatautilain pykälänsä, jossa on vastaavat vaatimukset.