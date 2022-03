Öljyn hinta putosi alle 100 dollariin tynnyriltä

Hang Seng -indeksi sulki laskussa. LEHTIKUVA/AFP

Öljyn hinta on jatkanut laskuaan tiistaina. Pohjanmeren Brent-viitelaadun hinta on laskenut jo alle 100 dollariin tynnyriltä, kun se kävi viime viikolla korkeimmillaan yli 130 dollarissa. Laskua on siis useita kymmeniä prosentteja.

Öljyn hinta on suunnilleen samalla tasolla kuin helmikuun lopulla juuri ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Ukrainan sota sai öljyn hinnan voimakkaaseen kasvuun. Venäjän ja Ukrainan viime päivien rauhanneuvottelut ovat kuitenkin painaneet hintaa alas, kuten myös Kiinan pahentuneen koronatilanteen aiheuttamat odotukset Kiinan talouskasvun hidastumisesta.

Hongkongin pörssi sulkeutui jälleen jyrkkään laskuun. Sen tunnetuin indeksi Hang Seng sulki yli 5,7 prosenttia laskussa ja päätyi 18 400 pisteeseen. Eilen indeksi päätyi viiden prosentin laskuun.

Sijoittajia on huolestuttanut muun muassa Kiinan koronasulku, joka on pistänyt säppiin Shenzhenin suurkaupungin, joka on myös teknologinen keskittymä. Myös Shanghain ja Shenzhenin pörssit sulkeutuivat jyrkkään laskuun.

Euroopassa pörssien pääindeksit olivat keskipäivän jälkeen laskusuunnassa. Pudotukset jäivät kuitenkin kauas Hongkongin pudotuksesta. Esimerkiksi Frankfurtin pörssin DAX-indeksi oli 1,3 prosentin laskussa ja yhtä jyrkässä laskussa oli myös Helsingin pörssin OMXH-yleisindeksi.