Sisäministeri Mikkonen tyynnytteli perussuomalaisten huolia Allegro-junasta: "Me tiedämme, keitä sieltä tulee"

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) tyynnytteli eduskunnan kyselytunnilla perussuomalaisten Pietarista Helsinkiin kulkevaan Allegro-junaan liittyviä huolia. LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) tyynnytteli eduskunnan kyselytunnilla perussuomalaisten huolia, jotka liittyvät Pietarista Helsinkiin kulkevaan Allegro-junaan.

Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen kantoi kyselytunnilla huolta siitä, että Allegro-junalla päivittäin Suomeen saapuvien satojen venäläisten joukossa olisi ihmisiä, joiden motiivina maahantuloon on tiedustelu ja vaikuttaminen Venäjän hyväksi.

Mikkosen mukaan Suomen viranomaisilla on hyvä käsitys siitä, keitä Allegrolla Suomeen saapuu.

"Allegro-junaanhan ei pääse, jos ei ole asianmukaisia asiakirjoja. Me tiedämme, keitä sieltä tulee", Mikkonen sanoi.

"Viisumeja ja oleskelulupia haettaessa me olemme selvittäneet ihmisten taustoja. Meillä on hyvä käsitys siitä, kuka junaa käyttää", sisäministeri jatkoi.

Mikkonen muistutti myös, että valtaosa Allegrolla tulleista matkustajista jatkaa matkaansa Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta muihin maihin.

"Siellä on paljon sellaisia venäläisiä, jotka asuvat pysyvästi jossain muussa Euroopan maassa, ovat siellä töissä. Heillä on siellä perhe ja elämä, ja he palaavat nyt sinne omiin koteihinsa", Mikkonen sanoi.

Mikkonen sanoi myös, että Allegro-junan matkustajamäärät ovat tällä viikolla vähentyneet viime viikkoon verrattuna.

Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra oli huolissaan venäläisten maahantulijoiden motiiveista ja moitti Suomen maahanmuuttopolitiikkaa hyväuskoisuudesta ja sinisilmäisyydestä.

Mikkonen painotti myös Purralle, että Suomeen tulevien taustat ja asiakirjat tarkastetaan huolella ennen maahantuloa.

"Voimme katsoa myös erilaisista kansainvälisistä rekistereistä, jos siellä on jotakin hälyttävää jonkun ihmisen turvallisuusnäkökulmasta niin, että se turvallisuusuhkaa meille aiheuttaisi", Mikkonen sanoi.

Mikkonen muistutti, että venäläisten viisumihakemukset ovat tällä hetkellä hyvin matalalla tasolla normaaliin verrattuna. Itärajan rajaliikenne on Mikkosen mukaan pudonnut noin kymmenesosaan siitä, mitä se oli ennen koronaa.