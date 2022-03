Venäläinen oppositiopoliitikko Navalnyi tuomittiin yhdeksän vuoden vankeuteen

Navalnyi on ollut vangittuna viime vuoden alusta lähtien. Kuva videolähetyksestä 22. maaliskuuta Pokrovista. LEHTIKUVA/AFP

Venäjällä oikeus tuomitsi tiistaina oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen kavalluksesta ja oikeuden halventamisesta.

Oikeuden mukaan Navalnyi oli solvannut tuomaria. Aikaisemmin oikeus katsoi, että Navalnyi on kavaltanut järjestölleen annettuja lahjoitusvaroja.

Tuomari Margarita Kotovan mukaan Navalnyi suorittaa rangaistuksensa Moskovan lähellä sijaitsevassa rangaistussiirtolassa.

Navalnyi esiintyi oikeudessa mustassa vankipuvussaan kuunnellen tuomioistuinta vaiti. Ajoittain hänen nähtiin hymyilevän.

Oikeudenkäynti alkoi helmikuussa, ja oikeutta on istuttu samalla, kun Venäjä on hyökännyt Ukrainaan. Navalnyi on oikeudessa pitämissään puheenvuoroissa ottanut kantaa Venäjän sotatoimia vastaan.

Tuomion julistamisen jälkeen Navalnyin Instagram-tilillä julkaistiin päivitys, jossa hän totesi Venäjän presidentti Vladimir Putinin pelkäävän totuutta.

"Olen aina sanonut niin. Taistelu sensuuria vastaan ja totuuden kertominen venäläisille on aina ollut tärkein asiamme", hän sanoi.

Hän kehotti venäläisiä myös vastustamaan sotarikollisia, viitaten Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan.

Oikeudenkäynnin jälkeen myös Navalnyin asianajat otettiin kiinni lyhyeksi ajaksi. Heidät kuitenkin vapautettiin myöhemmin. Kiinnioton syy oli epäselvä.

Navalnyin puolustuksen mukaan uusi tuomio korvaa Navalnyille jo aiemmin annetun tuomion. Tämä tarkoittaa, että Navalnyin on määrä pysyä vangittuna seuraavan kahdeksan vuoden ajan, sillä hän on istunut aiempaa tuomiotaan noin vuoden verran.

45-vuotias Navalnyi on Venäjän tunnetuimpia Putinin hallinnon vastustajia. Hänet vangittiin viime vuoden alussa palatessaan Venäjälle Saksasta, missä hän oli ollut toipumassa ja kuntoutumassa myrkytyksestä.

Navalnyin vangitsemisen aikoihin hänen johtamansa järjestö tutki Putinin ja Venäjän eliitin rahankäyttöä ja epäiltyä korruptiota.

Muun muassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ilmoittanut pitävänsä Navalnyin tuomiota täysin perusteettomana ja mielivaltaisena.