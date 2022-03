Venäjä-myllytykseen joutunut Nokian Renkaat pyrkii lisäämään kapasiteettia Suomessa ja Yhdysvalloissa – Ukrainan suurlähettiläs otti kantaa

Nokian Renkaiden tuottamista henkilöautojen renkaista valtaosa on valmistettu Venäjällä. Lehtikuva / Emmi Korhonen

Nokian Renkaat aikoo lisätä mahdollisimman nopeasti tuotantokapasiteettiaan Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö kertoo suunnittelevansa, että kaikki Pohjoismaissa myytävät renkaat tulevat jatkossa Nokian tehtaalta Suomesta ja kaikki Pohjois-Amerikassa myytävät renkaat Yhdysvaltain ja Suomen tehtailta.

Yhtiö pyrkii myös löytämään uutta lisäkapasiteettia tuotannolle. Tarkoituksena on hajauttaa tuotantotoimintaa maantieteellisesti.

Nokian Renkaiden tuottamista henkilöautojen renkaista 80 prosenttia on valmistettu tähän saakka Venäjällä. Yhtiö on saanut osakseen runsaasti arvostelua sen vuoksi, että renkaiden tuotanto jatkuu Venäjällä Ukrainan sodasta huolimatta.

Nokian Renkaiden mukaan yhtiö ei enää investoi Venäjälle. Jatkamalla Venäjän henkilöautonrenkaiden tuotantoa Venäjällä yhtiö kertoo haluavansa varmistaa, että tehdasta operoi ja kontrolloi myös jatkossa Nokian Renkaat.

Presidentti Vladimir Putinin hallinto on uhannut tuotantolaitosten kansallistamisella yhtiöitä, jotka lopettavat tuotantonsa Venäjällä vastalauseena hyökkäykselle Ukrainaan.

Nokian Renkaat kertoo, ettei yhtiö ota enää vastaan raskaiden renkaiden tilauksia Venäjältä. Yhtiö korostaa, että kaikki Nokian Renkaiden raskaat renkaat suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa.

Raskaita renkaita voidaan käyttää sotilasajoneuvoissa.

Nokian Renkaat kertoo myös, että yhtiö auttaa ukrainalaisia työntekijöitä ja heidän perheitään turvaan. Yli puolet yhtiön työntekijöistä Ukrainassa on kuitenkin miehiä, jotka eivät saa poistua maasta.

"Nokian Renkaat on yhtiönä seurannut Ukrainan tilannetta järkyttyneenä, ja toivomme nopeaa diplomaattista ratkaisua tähän tragediaan", yhtiö painottaa tiedotteessaan.

Ukrainan Suomen-suurlähettiläs Olga Dibrova otti tänään kantaa Nokian Renkaiden toimintaan yhtiölle suunnatussa avoimessa kirjeessään.

Dibrova kehottaa yhtiötä katkaisemaan kaikki liikesuhteet Venäjän valtion kanssa. Dibrova kirjoittaa, että muussa tapauksessa "Venäjän Ukrainassa tappamien veri tahraa teidän käsiänne."

Avoimen kirjeen perään on lisätty kuva kadusta, jossa on esimerkiksi tuhoutuneita autoja. Kuvan päällä on teksti "sponsored by Nokian Tyres", eli viittaus siihen, että Nokian Renkaat on rahoittanut näkymän syntymistä.

Dibrova korostaa avoimessa kirjeessään sitä, että Venäjän armeija tekee Ukrainassa jatkuvasti sotarikoksia iskien esimerkiksi sairaaloihin, kouluihin ja lastentarhoihin.