Olympiakomitea joutuu selvittämään epäasialliseen käytökseen puuttumisen käytäntöjään ministeriölle

Olympiakomitean hallitus on koolla keskustelemassa Lehtimäen tapauksesta keskiviikkoiltana. Jan Vapaavuori pitää tiedotustilaisuuden torstaina kello 11.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikköä vuodesta 2018 johtanut Lehtimäki erosi maanantaina tehtävästään. LEHTIKUVA / SEPPO SAMULI

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori kertoo Helsingin Sanomille, ettei hän aio erota puheenjohtajan tehtävästään. Vapaavuori kertoo, ettei ole tiennyt kaikkia yksityiskohtia Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajan paikalta eronneen Mika Lehtimäen häirintätapauksesta.

Yle kertoi tiistaina, että Lehtimäen käyttäytymiseen liittyy myös fyysistä kajoamista, minkä Vapaavuori kiisti viime viikolla Ilta-Sanomien haastattelussa. Maanantaina erostaan ilmoittanut Lehtimäki välitti keskiviikkona asianajajansa kautta tiedotteen, jossa hän kiisti fyysisen häirinnän.

"On varmasti niin, ettei kaikkia tarvittavia tietoja ole tiedossamme tehdyistä selvityksistä huolimatta. Nyt asioita tulee julki tipoittain, mikä on aina huono tapa. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että nyt viimeistään koko vyyhti avataan", Vapaavuori sanoi HS:lle.

Vapaavuori sanoi, ettei Olympiakomitea voi kertoa kaikkia asiaan liittyviä yksityiskohtia työnantajaa velvoittavan lainsäädännön takia.

Olympiakomitean hallitus on koolla keskustelemassa Lehtimäen tapauksesta keskiviikkoiltana. Vapaavuori pitää tiedotustilaisuuden torstaina kello 11.

"Puheenjohtajisto on suhtautunut erittäin vakavasti asiaan ja toiminut koko ajan hyvässä tarkoituksessa", Vapaavuori vakuutti HS:lle.

Lehtimäki sai viime lokakuussa varoituksen epäasiallisesta käytöksestä, mutta hänet valittiin maaliskuun alussa jatkokaudelle. Varoituksesta tiesivät Olympiakomitean puheenjohtaja Vapaavuori, toimitusjohtaja Mikko Salonen sekä varapuheenjohtajat Susanna Rahkamo ja Sari Multala, mutta Olympiakomitean hallituksen muita jäseniä ei informoitu asiasta.

Lehtimäki ilmoitti maanantaina eroavansa Olympiakomitean palveluksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) pyytää Olympiakomiteaa selvittämään, miten epäasialliseen käyttäytymiseen järjestössä on puututtu ja miten siihen jatkossa puututaan.

Ministeriö haluaa myös selvyyden, miten Olympiakomitean vastuullisuusohjelma toteutuu ja miten se ottaa toiminnassaan huomioon turvallisen toimintaympäristön ja sukupuolten välisen tasa-arvon.

Lisäksi OKM haluaa tietää, ovatko yhteisön säännöt linjassa hyvän hallinnon periaatteiden kanssa ja onko Olympiakomitean johto menetellyt huippu-urheiluyksikön johtajan nimityksessä periaatteiden mukaisesti ja huomioinut toiminnassaan avoimuuden ja läpinäkyvyyden.

"Me haluamme käsitellä nämä asiat oikeiden tietojen pohjalta eikä julkisuuden kautta", ministeriön ylijohtaja Esko Ranto sanoi STT:lle puoliltapäivin keskiviikkona.

Ministeriö tiedotti selvityspyynnöstä iltapäivällä. Ministeriö haluaa Olympiakomitean vastaukset kahden viikon kuluessa.

Muuten Ranto ei halunnut tilannetta kommentoida, sillä ministeriössä halutaan ensin nähdä, miten Olympiakomitea selvityspyyntöön vastaa. Ministeriöllä ja Olympiakomitean johdolla on tapaaminen pääsiäisen jälkeisellä viikolla, jossa tilannetta käsitellään, Ranto kertoi.

Hän korosti, että ministeriö ei ota kantaa julkisuudessa laajalti käsiteltyyn huippu-urheiluyksikön johtajan Mika Lehtimäen tapaukseen, vaan yleensä siihen, miten Olympiakomiteassa hyvä hallinto toimii ja miten epäasialliseen käyttäytymiseen puututaan.

"Meidän asiamme on arvioida vain, miten Olympiakomiteassa nämä prosessit ovat kunnossa. Meidän asiamme ei ole ottaa kantaa tähän yksittäistapaukseen. Siihen meillä ei ole oikeutta eikä mahdollisuutta."

Lehtimäen tapauksessa on herättänyt hämmästystä muun muassa se, että hän sai jo syksyllä varoituksen työyhteisön naisiin kohdistuneesta epäasiallisesta käytöksestä, mutta tapaus tuli julkisuuteen vasta Ylen viimeviikkoisen uutisen myötä.

Olympiakomitean hallituksen jäsen Sari Essayah sanoi tiistaina STT:lle odottavansa, että prosessi käydään nyt läpi. Hän totesi, että hallitus on missä tahansa järjestössä kollektiivinen elin, jota yleensä informoidaan tämänkaltaisista tilanteista.

Vapaavuori ja Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen käsittelivät Lehtimäen tapauksen syksyllä ja kertoivat siitä myöhemmin vain komitean hallituksen varapuheenjohtajille eli Susanna Rahkamolle ja Sari Multalalle.

"Hallituksen jäsenenä minua kiinnostavat perustelut, miksi koko hallitusta ei informoitu tapauksesta", Essayah sanoi STT:lle tiistaina.

"Tarkoitan informointia yleisellä tasolla. En sitä, että olisi rikottu työlainsäädännön pykäliä tai salassapitovelvollisuutta", Essayah täsmensi.

Suomen Olympiakomitean nykyinen hallitus valittiin tehtäväänsä marraskuussa 2020.

Julkisuudessa on myös pohdittu, miksi Lehtimäen määräaikaista työsopimusta jatkettiin ilman julkista hakua strategiakauden 2021–2024 loppuun saakka. Päätöksestä tiedotettiin tämän kuun alussa.

"Nöyrin mutta päättäväisin mielin lähdetään tätä työtä jatkamaan", Lehtimäki sanoi tuolloin tiedotteessa.

Hän toimi huippu-urheiluyksikön johtajana keväästä 2018.

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen kiistää väitteet, joiden mukaan suomalaisen urheilun kattojärjestössä olisi hyssytelty ja salailtu Mika Lehtimäen häirintätapausta. Maanantaina huippu-urheiluyksikön johtajan paikalta eronnut Lehtimäki sai viime lokakuussa varoituksen epäasiallisesta käytöksestä. Varoituksesta tiesivät vain Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori, Salonen sekä varapuheenjohtajat Susanna Rahkamo ja Sari Multala.

– Henkilösuojaan liittyvät lait ovat työelämässä niin tiukkoja, ettei meillä yksinkertaisesti ollut mahdollisuutta julkistaa varoitusta. Se olisi vaatinut kaikkien asianosaisten luvan, Salonen sanoi STT:lle.

Hän sanoi kuitenkin, että tiesi asian voivan tulla joskus julki muuta kautta. Nyt Lehtimäen käytös ja hänen saamansa varoitus nousivat julkisuuteen Ylen uutisesta, mistä monet Olympiakomitean hallituksen jäsenet ovat närkästyneet.

Salonen jättää toimitusjohtajan tehtävät kesäkuussa. Sitä ennen hän vastaa muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön selvityspyyntöön häirintäasiassa.

"Nämä ovat herkkiä asioita, ja on tärkeää, että häirinnän kohteena oleva henkilö tai henkilöt yleensäkin rohkaistuvat puhumaan. Olen levollisin mielin siitä, miten syksyn selvitysprosessi on hoidettu", Salonen sanoi.

Olympiakomitean häirintätapaus saa Suomen jääkiekkoilijat (SJRY) eroamaan Suomen olympiakomitean jäsenyydestä. Jääkiekkoilijoita edustava SJRY on ollut Olympiakomitean kumppanuusjäsen vuodesta 2017.

Jääkiekkoilijoiden tiedotteen mukaan Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajan Mika Lehtimäen epäasiallinen käytös ja asian käsittely Olympiakomitean johdossa eivät edusta niitä arvoja ja toimintamalleja, joiden takana SJRY voi seistä ja siten ne hyväksyä.

"SJRY ei hyväksy epäasiallista käytöstä missään muodossa. Haluamme näin osoittaa tukemme epäasiallisen käytöksen uhreiksi joutuneille. Haluamme myös vaikuttaa siihen, että koko urheiluyhteisö toimii vastuullisesti ja yhdessä sovittuja eettisesti kestäviä toimintamalleja kunnioittaen", järjestö tiedottaa.

Jääkiekkoilijat ihmettelevät muun muassa sitä, miksi huippu-urheiluyksikön johtajan uusi toimikausi päätettiin Olympiakomitean hallituksessa siten, että hallitus ei ollut tietoinen Lehtimäelle annetusta varoituksesta.

"Koko asiassa olisi tarpeen nyt viimeistään tehdä ulkopuolinen riippumaton selvitys", SJRY esittää.