HS: Hallitus sopimassa kymmenien miljoonien tuesta kuljetusalalle – taustalla polttoaineiden hintojen nousu

HS:n mukaan hallitus kertoo perjantaina kymmenien miljoonien eurojen tuesta kuljetusalalle. Arkistokuva Vuosaaren satamasta Helsingistä. LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

Hallitus kertoo perjantaina kymmenien miljoonien eurojen tuesta kuljetusalalle, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Taustalla on polttoaineiden hintojen nousu, joka aiheuttaa suuria vaikeuksia alan yrityksille.

Lopulliset päätökset on määrä tehdä valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) johdolla kokoontuvassa varautumisen ministerityöryhmässä perjantaina. HS:n mukaan ministerien kesken on alustava sopu, että kuljetusalalle suunnataan useamman kymmenen miljoonan tuet. Yksi esillä ollut summa on 75 miljoonaa.

Tuki jaettaisiin hakemuksesta, ja se perustuisi todennäköisesti toteutuneisiin polttoainekustannuksiin.

Kuljetusalan tukia valmisteltaessa hallituksessa on ollut eri näkemyksiä siitä, tulisiko jakeluvelvoitteeseen koskea. Jakeluvelvoitteella kasvatetaan uusiutuvien polttoaineiden käyttöä liikenteessä. Velvoitteen pudottaminen määräaikaisesti laskisi polttoaineiden hintoja, mutta vaikutuksen mittakaavasta ei ole syntynyt yhteistä näkemystä.