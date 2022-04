Hoitajalakko on aiheuttanut työnantajapuolen mukaan vaaraa potilaiden hengelle ja terveydelle

Lehtikuva / Timo Heikkala

Perjantaina alkanut hoitajalakko aiheutti työnantajapuolen mukaan merkittäviä ongelmia niissä kuudessa sairaanhoitopiirissä, joissa työtaistelu käynnistyi.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala kertoi, että henkilökunnan määrä oli lakon alussa niin alhainen, että potilaiden henki ja terveys on vaarantunut.

"Työnantaja esitti lakon aikaisen suojelutyöntarpeen viime viikkoina käydyissä neuvotteluissa. Pyydetystä saatiin nyt alle 30 prosenttia, ja sillä työvoimalla aloitimme perjantaiaamuna. Paraikaa neuvottelemme siitä, että töihin tulevia on saatava lisää. Meillä on erittäin vakava ja erittäin kriittinen tilanne."

Nevalan mukaan kaikki kiireetön hoito on Pohjois-Pohjanmaalla seisahtunut, mutta sen lisäksi on keskeytetty "merkittävissä määrin" kiireellistä hoitoa.

"Esimerkiksi syöpäpotilaiden sädehoitoja on peruttu perjantailta toistasataa. Mutta korostan sitä, että neuvottelut ovat käynnissä ja olemme päässeet jo hieman etenemään, joskin neuvottelut ovat vielä kesken", Nevala sanoi ennen puoltapäivää.

Tiukasta tilanteesta huolimatta "kaaosviestiä ei ole aamulta tullut korviin", Nevala lisäsi.

"Ihmiset ovat tulleet sovitusti suojelutyöhön. Haaste on se, että työnantajan ja lääketieteellisestä näkökulmasta henkilöstön määrä on liian vähäinen. Mutta toiveissa on, että lisää väkeä saadaan jo viikonlopuksi."

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin hallintoylilääkäri Veli-Matti Ulander kertoi STT:lle, että myös Husin alueella lakko alkoi merkittävillä ongelmilla.

"Suojelutyöhön saapui perjantaina aamulla vähemmän henkilökuntaa kuin mistä oli sovittu. Tämä tuli yllätyksenä, ja siinä syntyi uhka vaarasta potilaiden hengelle ja terveydelle."

Ulander arvioi puoliltapäivin, että tilanne oli luultavasti joltakin osin korjaantunut.

"Otaksun, että sinne on saatu korvaavaa henkilökuntaa", kiireinen Ulander muotoili.

Kiireettömän hoidon lisäksi myös kiireellistä hoitoa jäi hänen mukaansa antamatta Husissa.

"Syöpäleikkauksiakin on jouduttu jättämään tekemättä."

Viikonloppuna tilannetta hänen mukaansa helpottaa se, että vaativia syöpäleikkauksia ei normaalistikaan tehdä viikonloppuisin. Ne vaativat erikoisosaamista, ja siksi ne tehdään virkatyöaikana.

Ulanderin mukaan Hus on saanut nyt aluksi suojelutyöhön "vain puolet tai sen alle" siitä henkilökuntamäärästä, jonka Husin asiantuntijat ovat laskeneet suojelutyön minimiksi.

Ruuhkaa syntyi hallintoylilääkärin mukaan perjantaina Töölön sairaalan päivystysleikkauksiin.

"Toivottavasti se suma saadaan purettua."

Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä perjantain tilannetta kommentoi työnantajaa edustava johtajaylihoitaja Heljä Lundgrén-Laine.

"Kuten olemme aiemminkin tiedottaneet, töihin lakon alettua tuleva työntekijöiden määrä ei ole potilaiden tarpeen kannalta riittävä. Samalla on todettava, että ammattijärjestöjen osalta lupaus suojelutyöhön tarvittavasta henkilökuntamäärästä on pitänyt. Mutta se on todella minimi. Neuvottelemme tunneittain siltä osin kun (henkilökuntatarpeen) tilanteeseen tulee muutoksia", Lundgrén-Laine sanoi STT:lle.

Hänen mukaansa kiireetön hoito "on käytännössä loppunut" lakon takia myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä.

"Kiireellisessä ja päivystyksellisessä hoidossa juuri nyt pärjäämme, mutta niissähän tilanne koko ajan ja tunti tunnilta elää. Meillä on sovittuna järjestöpuolen kanssa neuvottelujen menettelytapa siihen, jos päivystykseen tulee niin kova kiire, että (henkilöstön) resurssi ei riitä."

Lundgrén-Laine muistutti, että hätätyö helposti ymmärretään käsitteenä väärin terveysalan lakkojen yhteydessä.

"Käytännössä hätätyö tarkoittaa alallamme monipotilastilannetta eli jonkinlaista suuronnettomuutta. Hätätyö on eri asia kuin kiireellinen tai päivystystyö. Jos tapahtuu vaikkapa iso liikenneonnettomuus, työntekijämme ovat velvoitettuja tulemaan töihin, oli lakko tai ei."

Viikonlopun tilanne näytti johtajaylihoitajan mukaan myös Keski-Suomen sairaanhoidossa huolestuttavalta.

"Nämä miehitykset ovat niin pienet. Olemme aidosti huolissamme potilasturvallisuudesta."

