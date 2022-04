Naiset tuovat armeijaan uutta näkökulmaa, tuumaa alikersantti Pätilä Maasotakoulun portilla

Ari Nakari

Alikersantti Eetu Pätilä pitää hyvänä sitä, että Suomessa naisilla on mahdollisuus suorittaa asepalvelus. Pätilä suorittaa varusmiespalvelustaan sotilaspoliisina ja on vartiostossa Maasotakoululla Lappeenrannassa.

Kesäkuussa Haminassa palveluksen aloittaneella Pätilällä on ollut naisia alaisina ja he ovat pärjänneet oikein hyvin.

"Yhtä hyvin kuin miehet, jos vain tahdonvoimaa ja itsekuria on. Vapaaehtoisena tulevilla naisilla niitä on ehkä vielä keskimääräistä enemmän. Siistiähän se on, että naisetkin pääsevät tämän halutessaan kokemaan. "

Pätilän mukaan naiset tuovat asioihin usein erilaista näkökulmaa, josta voisi olla apua myös alan kehitystyössä.

Siihen, pitäisikö naisten olla asevelvollisia miesten tavoin, Pätilä ei halua suoraan ottaa kantaa.

Tänä vuonna alkoi kokeilu, jossa naiset ja miehet majoittuvat varuskunnissa samoissa tuvissa. Pätilällä ei ole yhteistuvasta kokemusta, mutta hän kuullut siitä positiivista palautetta. "Niin naiset pääsevät paremmin mukaan omaan ryhmään. Ja hyvinhän yhteismajoitus on maastossa toiminut jo ennen tätäkin."

Lappeenrannan Maasotakoulun tiedottaja Sari Pöyhönen kertoo, että yhteistupien on koettu esimerkiksi parantavan ryhmähenkeä ja tiedonkulkua.

Hän pitää hyvänä sitä, että naisten asevelvollisuudesta keskustellaan. "Naiset eivät tosiaankaan ole täällä enää mikään ihmetyksen aihe."

19-vuotiaalle Pätilälle varusmiespalveluksen suorittaminen oli helppo päätös, siviilipalvelusta hän ei harkinnutkaan.

"Kun kerran jotkut ovat aikanaan kunnolla taistelleen tämän maan eteen, niin kyllä minäkin voin asepalveluksen suorittaa. Tämä on hyvä kokemus, ja kyse on kuitenkin vain yhdestä vuodesta."

Toiveet palveluksen suorittamistavasta ovat Pätilän kohdalla toteutuneet.

"Tavoite oli päästä sotilaspoliisiksi Haminaan, ja tänne Lappeenrantaan vartiostoon", nuori mies kertoo Lappeenrannan Maasotakoulun portilla.

Armeijan jälkeen häntä odottaa opiskelupaikka ammattikorkeakoulussa. Sotilasura ei Pätilää kiinnosta, vaikka hän on armeijassa viihtynytkin.

"Tämä on tämmöinen vuoden kokeilu. Aika on mennyt nopeasti."