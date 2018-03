Ongelmakoirat raivoavat Heinolassa – useita koiria kuollut hyökkäyksissä

Hämeen poliisin Heinolan poliisiasemalle on viime kuukausina ilmoitettu huomiota herättävän runsaasti erilaisista koirien aiheuttamista ongelmista ja vahingoista, poliisilaitos kertoo tiedotteessaan.

Yleisimmin tapauksissa on ollut kyse siitä, että koirat ovat hyökänneet ihmisen tai toisen koiran kimppuun. Poliisin mukaan kyse on tällöin ollut siitä, että koiraa ei ole opetettu sietämään viereisillä kaduilla ulkoilutettavia toisia koiria tai niiden taluttajia.

Näissä tapauksissa on poliisin tietojen mukaan viime aikoina loukkaantunut kaksi ihmistä ja kolme sivullista koiraa on kuollut.

Muissa tapauksissa kyse on ollut esimerkiksi siitä, että koiran haltija on tarkoituksellisesti ulkoiluttanut koiraansa vapaana ja se on hyökännyt toisen koiran tai ihmisen päälle. Lisäksi poliisin tietoon on tullut tapauksia, joissa omistaja ei ole hallinnut kytkettynä ollutta, mutta aggressiivista koiraansa ja se on karannut hihnoineen koiran tai ihmisen kimppuun.

Helmikuun puolessa välissä eräs, taluttajaltaan vapaaksi päässyt koira hyökkäsi kadulla toisen koiran kimppuun seurauksella, että hyökkäyksen kohteeksi joutunut koira jouduttiin lopettamaan. Samainen toisiin koiriin aggressiivisesti suhtautuva koira oli aiheuttanut vastaavissa tilanteissa viimeisen puolen vuoden aikana kaksi muutakin tapausta.

Toisessa näissä tapauksista huomattavasti pienempi koira kuoli ja toinen sai vakavia vammoja. Tämän viimeisimmän tapauksen jälkeen poliisin ja koiranomistajan välillä käytiin keskusteluja, joiden päätteeksi koira lopetettiin.

Poliisi muistuttaa tiedotteessaan, että omistajalleen hyvinkin rakas ja ystävällinen koira ei välttämättä ole joidenkin muiden henkilöiden mielestä laisinkaan ystävällinen ja saattaa jossain tilanteissa johtaa brutaaleihin uhkauksiin tai vähintään naapurisovun rikkoontumiseen.

"On ymmärrettävää, että koira toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään puolustaessaan reviiriään, pihamaata tai isäntäänsä. Koiranomistajan lajityypillinen käyttäytyminen sen sijaan vaatii, että omaa koiraa kyetään hallitsemaan ja osataan varmistua siitä, että koira ei aiheuta vahinkoa ihmisille tai toisille koirille", Hämeen poliisilaitoksen tiedotteessa todetaan.

Koiran vapaana pitäminen taajama-alueella ei ole sallittua.