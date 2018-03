Ympäristöministeri ei halua muovipussikieltoa Suomeen

Jotkut valtiot ovat kieltäneet muovipussien käytön hillitäkseen muovin käyttöä ja sen päätymistä luontoon. Suomeen ei sellaista kieltoa tule ainakaan asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) ajamana.

"Muovihomma ei ratkea kieltämällä joku yksittäinen tuote, vaan toteuttamalla iso joukko erilaisia toimia, joilla vähennetään muovin kertakäyttöä, lisätään kierrätystä ja kehitetään korvaavia tuotteita", Tiilikainen sanoo.

Ministeri on tyytyväinen "hyvän startin saaneeseen" Kaupan liiton ja keskeisten kauppaketjujen kanssa solmittuun Green deal -sopimukseen, jolla vähennetään muovikassien käyttöä.

Tiilikainen on käynnistänyt yhdessä elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) kanssa kansallisen muovitiekartan laadinnan. Työryhmän vetäjäksi on kutsuttu keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen, joka on toiminut Pohjoismaisen neuvoston ympäristövaliokunnan puheenjohtajana useita vuosia.

Syksyllä valmistuvassa muovitiekartassa linjataan konkreettisia askeleita kertakäyttömuovin käytön vähentämiseksi.

Samaan suuntaan edetään EU:ssa. Tiilikaisen mukaan komissiolta odotetaan tänä keväänä jonkinlaisia esityksiä muovin kertakäytön rajoittamiseksi.

Lisäksi EU:n muovistrategiassa lähdetään siitä, että vuonna 2030 unionin alueella valmistetaan vain kierrätettäviä muoveja. Tiilikainen toivoo, että tavoite toteutuu nopeammin.

Hän uskoo, että muovin valmistusta ja kierrätystä kehittämällä kierrätysmuovista voidaan tulevaisuudessa valmistaa nykyistä korkealuokkaisempia, alkuperäistä vastaavia tuotteita.

Muovinkäytön vähentämistä tukee korvaavien materiaalien kehittäminen. Tiilikainen muistuttaa, että muun muassa puukuiduista pystytään valmistamaan jo tekstiilejä ja muovin kaltaisia tuotteita.

On kuitenkin varmistettava, ettei muovin käytön rajoittaminen lisää hiilijalanjäljeltään ja ympäristövaikutuksiltaan haitallisempien materiaalien käyttöä. Viime aikoina on noussut esiin, että esimerkiksi biomuovin hiilijalanjälki voi olla verrattain iso.

"Tutkimuksen tarvetta on paljon", Tiilikainen toteaa ja lisää, että tuloksia odotellessa ihmisten olisi hyvä ottaa nurkissa lojuvat kangaskassit käyttöön ja hyödyntää muovikassitkin useampaan kertaan.

