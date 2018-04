Metsähallitus vakuuttaa: Palvelut paranevat, vaikka nuotiopaikkoja poistetaan

MT kertoi viime viikolla, että Metsähallitus aikoo vähentää nuotiopaikkojensa määrää. Taustalla vähennyksissä on esimerkiksi se, ettei Metsähallituksella ole enää rahaa pitää nuotiopaikoista huolta entiseen malliin.

Metsähallitus on arvioinut, että se poistaa hoidostaan noin 20 prosenttia sen hoidossa vuonna 2015 olleista taukopaikoista. Taukopaikoissa voi olla useitakin nuotiopaikkoja. Kokonaan maastosta poistuu arviolta kaksi kolmasosaa Metsähallituksen hoidosta poistuvista taukopaikoista. Yksi kolmasosa niistä sen sijaan siirtyy vain pois Metsähallituksen hoidosta.

Poistettaviksi on suunniteltu sellaisia taukopaikkoja, joilla on hyvin vähän käyttäjiä. Metsähallituksen laskelmien mukaan poistettaville kohteille suuntautuu alle kolme prosenttia kaikista taukopaikkojen käynneistä.

Metsähallitus huomauttaa maanantaina julkaisemassaan kannanotossa, että vähentäminen voi tuntua ristiriitaiselta, kun retkeily ja luontomatkailu kasvavat, mutta se on kuitenkin nykyrahoituksella välttämätöntä, jotta kasvavaa kävijäjoukkoa voidaan palvella paremmin. Se vakuuttaa, että myös syrjäisempien alueiden retkeilijöillä on jatkossakin taukopaikkoja.

Metsähallituksen Luontopalveluille valtion budjetista osoitettu perusmääräraha on pysynyt pitkään samalla tasolla, vaikka Luontopalvelujen hoitamien kohteiden määrä ja käyntimäärät erityisesti kansallispuistoihin ovat lisääntyneet. Lisäksi kannanotossa huomautetaan, että myös uusia kansallispuistoja on perustettu ja merkittäviä historiakohteita on tullut Luontopalvelujen hoitoon.

"Vuosien saatossa kohteisiin on myös kertynyt korjausvelkaa miljoonia euroja", kannanotossa huomautetaan.

Luonnossa lihasvoimin liikkumisen tavat ovat monipuolistuneet, ja luonnossa liikkujia on kansainväliset matkailijat mukaan lukien yhä enemmän. Lisääntyneen kävijämäärän palvelemiseksi ja uusien luontoliikuntatapojen mahdollistamiseksi onkin Metsähallituksen mukaan pakko tarkastella, mihin rajalliset resurssit suunnataan.

Suurin osa kävijöistä ei suuntaa kauas, vaan kävijöiden suosimille alueille tarvitaan Metsähallituksen mukaan lisää päiväreittejä ja taukopaikkoja kohtuullisen patikointimatkan päähän.

"Vilkkaiden kohteiden huoltoon tarvitaan myös entistä enemmän resursseja", Metsähallitus huomauttaa.

Taukopaikkojen karsimisella varmistetaan Metsähallituksen mukaan se, että mahdollisimman suurelle joukolle pystytään käytettävissä olevilla resursseilla tarjoamaan jatkossakin hyvät retkeilyolosuhteet.

