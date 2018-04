Korkeapainekäsittely räjäyttää ruokaa pilaavien mikrobien solukon – savolaisyritys aloittaa tekniikan käytön tehdasmittakaavassa

Vesantolainen Toripiha Oy investoi 6,4 miljoonaa euroa Suonenjoelle rakennettavaan tehdasyksikköön, jossa aletaan tehdä elintarvikkeiden korkeapainekäsittelyä.

”Maailmanlaajuisesti kyseistä tekniikkaa on otettu käyttöön laajasti Pohjois-Amerikassa ja Japanissa. Myös Saksassa ja Espanjassa on useita yksikköjä, mutta Suomessa on tietääkseni vain yksi pieni kone käytössä”, Toripiha Oy:n toimitusjohtaja Juho Kylmälä sanoo.

”Isossa teollisessa mittakaavassa olemme elintarvikkeiden korkeapainekäsittelyn pioneereja koko maassa”, Kylmälä tähdentää.

Korkeapainekäsittely on tekniikka, jolla elintarvikkeiden säilytysaikoja pystytään jatkamaan merkittävästi niitä kuumentamatta.

”Käsittelemme ainoastaan pakattuja elintarvikkeita. Korkeapainekoneeseen ajetaan 6 000 baarin vedenpaine, joka räjäyttää pilaajamikrobien solukon. Tämän jälkeen ne eivät enää pysty lisääntymään.”

Toimitusjohtajan mukaan korkeapainekäsittelyn etu pastörointiin verrattuna on ravintoaineiden paremmassa säilymisessä.

”Kuumennus tuhoaa pilaajamikrobien lisäksi myös runsaasti ravintoaineita ja vitamiineja, jotka tässä kyetään säilyttämään.”

Kylmälä uskoo, että korkeapainekäsittelyteknologia haastaa tulevaisuudessa pastöroinnin aseman.

”Tässä tekniikassa ei tarvitse investoida valtavasti ultrahygieenisiin tuotantolaitteisiin.”

Toripiha Oy:n tehdasyksikkö valmistuu ensi kesänä. Saksasta saapuva järeä korkeapainekone on 17 kertaa neljän metrin suuruinen ja painaa 70 000 kiloa.

”Kone tuodaan palasina tänne kesäkuussa ja tehdas valmistuu heinäkuun aikana.”

Tehtaan ensimmäinen vuosi kuluu enimmäkseen koeajoja tehtäessä, Kylmälä avaa.

”Teollinen tuotanto käynnistyy täydessä mittakaavassaan kesällä 2019. Silloin tänne voidaan ajaa päivittäin rekkalasteittain elintarvikkeita.”

Korkeapainekoneen teknologiaa on kokeiltu ennalta muun muassa kuumentamattomalla mustikkamehulla.

”Mehulle on saatu kolmen kuukauden säilyvyys huoneenlämmössä”, Kylmälä sanoo.

Testissä ovat olleet myös lihatuotteet.

”Lihat säilyvät kylmässä useita kuukausia.”

Uudessa tehtaassa on 1 800 neliömetriä pakkasvarastoja, 800 neliötä tuotantotilaa sekä tuhat neliötä erilaisia aputiloja.

”Totta kai tämä on suuren mittaluokan investointi yhdelle firmalle, mutta meillä on vahva luotto siihen, että tämä teknologia lyö Suomessa läpi”, toimitusjohtaja toteaa.

Toripiha Oy:n vanha tuotantolaitos, jossa on esimerkiksi Suomen ainoa täysin automatisoitu marjanpuhdistuslinja, sijaitsee Vesannossa.

”Paremmat liikenneyhteydet ja sijainti ysitien varrella on keskeinen syy siihen, miksi uusi yksikkö rakennetaan Suonenjoelle.”