Hoitaako palokunta pian poliisin tehtäviä syrjäseudulla? Poliisitarkastaja vastaa

Ilta-Sanomat kertoi viime viikolla tapauksesta, jossa Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan Teuvan paloasemalta lähdettiin etsimään kadonnutta muistisairasta miestä. Tapaus saattoi herättää kysymyksiä siitä, siirtyvätkö syrjäseutujen poliisitehtävät laajemminkin muille viranomaisille. Kadonneen etsintä kuuluu lähtökohtaisesti aina poliisille.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Marko Savolainen muistuttaa Maaseudun Tulevaisuudelle, että poliisin tehtäviä ei voida lähtökohtaisesti siirtää toiselle viranomaiselle. Tehtävän siirtäminen on kuitenkin mahdollista silloin, jos tässä tehtävässä toimivalta on monella viranomaisella.

Esimerkkinä tällaisesta toiselle viranomaiselle siirtyvästä tehtävästä Savolainen nostaa liikenteenohjauksen liikenneonnettomuustapauksissa.

"Poliisilla resurssit ovat yleensä aika lailla kiinni ja tehtäviä on jonossa. Partiot voivat myös olla pitkän matkan päässä. Tällaisissa tilanteessa pelastuslaitokset saattavat itse alkaa hoitaa liikenteenohjausta", hän valaisee tyypillistä esimerkkitapausta.

Myöhemmin liikenteenohjausvastuu siirtyy poliisille.

Savolainen muistuttaa, että liikenteen ohjaaminen onnettomuuspaikalla ei sinällään ole pelastuslaitoksen lakisääteinen tehtävä.

Liikenteenohjaus onnettomuuspaikalla on Savolaisen mukaan yleisimpiä sellaisia tilanteita, joissa poliisin tehtäviä hoitaakin joku muu viranomainen. Tällaisia tilanteita sattuu muutaman kerran kuukaudessa.

Poliisin tehtäväkentälle voi hypätä joku muu viranomainen myös lisäksi sellaisissa tilanteissa, joissa ei ole suoranaista väkivallan uhkaa, ja toimivalta ulottuu useammalle viranomaiselle.

"Jos otetaan esimerkiksi vaikka muistamaton vanhus. Vaikka kadonneen henkilön etsintä sinällään kuuluu lähtökohtaisesti poliisille, joissain tapauksissa voi olla tarkoituksenmukaista, että joku viranomainen ottaa kontaktin siihen henkilöön, kunnes poliisi tulee paikalle", Savolainen perustelee tilannetta, jossa pelastuslaitos etsii kadonnutta henkilöä.

Se, että pelastuslaitos etsii kadonnutta henkilöä, on Savolaisen mukaan harvinaista. Mitään tarkempaa arviota hän ei anna.

Samalla tavoin viranomaiset toimivat myös silloin, jos tien varressa syttyy autopalo. Tällöin poliisi menee sammuttamaan palon, vaikka se tehtävä sinällään kuuluukin palokunnalle.

"Tämä on tämmöistä aika pienimuotoista mutta joustavaa. Sitten kun mennään ihan oikeisiin poliisitehtäviin, joissa käytetään poliisin toimivaltuuksia, ei niitä voida siirtää", Savolainen huomauttaa viitaten esimerkiksi kiinniottoon.

Ylipäätään viranomaiselta toiselle siirtyneiden tehtävien määrää on vaikea arvioida poliisitarkastajan mukaan siksi, ettei näitä tilanteita tilastoida.

"Meidän tehtävälomakkeessahan ei lue, että pelastustoimi on tehnyt aluksi jotain", hän muistuttaa.

Viranomaiset hoitavat toistensa tehtäviä Savolaisen mukaan kärjistetysti kahdenlaisissa paikoissa. Toisaalta tällaisia tilanteita sattuu suurissa kaupungeissa, kun tehtäviä on erittäin runsaasti ja toinen viranomainen on ikään kuin ensiapuna. Sen lisäksi tehtäviä siirtyy viranomaiselta toiselle pienemmillä paikkakunnilla, kun vaikkapa lähin poliisipartio on melko kaukana kohteesta.

"Jos sellaisissa paikoissa, joissa poliisilla on harvoin hälytystehtäviä, kohdataan syrjäisen kylätien varressa joku eksynyt, ja lähin poliisipartio on satojen kilometrien päässä, on parempi, että sinne saadaan joku viranomainen", hän perustelee.

Poliisitarkastaja huomauttaa, että vaikka palokunta välillä etsisikin kadonnutta, syrjäseutujen kansalaisten ei tarvitse olla huolissaan.

"Kyse ei ole nyt siitä, että tässä massiivisesti pistettäisiin toiset viranomaiset tekemään poliisin töitä, kun poliisin tavoitettavuus on jollain alueilla heikko", hän sanoo.

Lähtökohta on sen sijaan se, että tehtäviä siirretään niissä harvoissa tilanteissa, joissa se on järkevää, jotta kansalainen saa avun mahdollisimman nopeasti.

