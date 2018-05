Tutkijat selvittivät: Talitiainen toimii kuin kiinteistövälittäjä – antaa toiselle linnulle tietoa pesäpaikasta

Oulun yliopiston tutkijat ovat havainneet, että trooppinen muuttaja kirjosieppo käyttää mallinaan paikkalintu talitiaisen tekemiä valintoja. Tutkijoiden havaintojen mukaan sellaisille alueille, joilla pesii paljon tiaisia, hakeutuu myös runsaasti muuttolintuja.

"Darwinin ajoista asti on ajateltu, että samoja resursseja käyttävät lajit kilpailevat keskenään. Tutkimuksemme on kuitenkin antanut täydentävän kuvan. Lajien välillä voi olla myös positiivisia vuorovaikutuksia", Oulun yliopiston vanhempi tutkija ja Kvantum-instituutin varajohtaja Jukka Forsman toteaa yliopiston verkkosivuilla.

Tutkimuksessa tiaisen pesäpöntön aukkoon laitettiin kolmion muotoinen symboli. Vieressä oli tyhjä pönttö, jonka aukolla oli ympyrä. Näistä kahdesta pöntöstä 25 metrin päähän asetettiin vierekkäin tyhjät pöntöt, joista toisessa oli kolmio ja toisessa ympyrä. Sieppo valitsi useimmiten pöntökseen tiaisen esimerkin mukaan sen, jossa oli kolmio.

"Tällainen päättely päätöksenteossa on melkoinen saavutus linnun aivoille", Forsman sanoo.

Forsman on tutkinut myös sitä, miten tiaisen munien määrä vaikuttaa siepon pesimäpuuhiin. Toisessa kokeessa tehtiin keinopesät, joihin asetettiin sammalta, karvaa ja tiaisen munia imitoivat muovimunat. Yhdessä pesässä oli 13 munaa, toisessa neljä. Molempien pesien lähellä oli tyhjä pesä.

"Mitä enemmän tiaisen munia oli, sitä runsaammin sieppokin muni tyhjään pesään. Munamääräinformaatio vaikuttaa siepon poikasinvestointiin. Se tekee munamäärän perusteella havaintoja tiaisen pesäpaikan laadusta", vanhempi tutkija valaisee.

Tiainen toimii Forsmanin mukaan ikään kuin tahattomana kiinteistönvälittäjänä, joka kertoo siepolle, kuinka hyvä pesäpaikka on. Sieppo taas on niin kutsuttu informaatioloinen, joka käy kurkistelemassa tiaisten pesiin.

Lintututkimus on osa Oulun yliopiston Kvantum-instituutin Diversity of species interactions: a missing key for understanding biodiversity in a changing world -hanketta, jossa tutkitaan lajien vuorovaikutusta diversiteetin eli monimuotoisuuden kannalta. Hanke kestää vuoden 2020 loppuun saakka.