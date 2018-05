Ylioppilaskirjoitusten parhaan tutkinnon kirjoittaja puoltoäänten mukaan on Ressun lukiosta Helsingistä

Ylioppilaskirjoitusten paras tutkinto puoltoäänten mukaan on kuusi laudaturia ja viisi eximiaa. Tuloksen saavutti opiskelija helsinkiläisestä Ressun lukiosta, kerrotaan Ylioppilastutkintolautakunnasta.

Toinen 11 ainetta kirjoittanut on Someron lukiosta, ja hänen saaliinsa on viisi laudaturia ja kuusi eximiaa.

Kahdeksan laudaturin kirjoittajia on neljä. Heistä paras on laudaturien lisäksi kaksi eximiaa kirjoittanut opiskelija Vasa gymnasiumista. Kolme muuta kirjoitti kahdeksan ainetta ja sai niistä kaikista laudaturit. He tulevat Lappeenrannan lyseon lukiosta, Mikkelin lukiosta ja Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta.